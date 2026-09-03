Сбежали от камер: кем работают дети российских звезд, выбравшие обычную жизнь

Некоторые дети звездных родителей предпочитают оставаться в тени Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Если твои родители из года в год собирают полные концертные залы, заседают в жюри на федеральных каналах или получают главные роли в кассовых фильмах, сценарий твоей жизни кажется предрешенным. Индустрия буквально ждет появления новых «непо-деток», готовых штурмовать кастинги и хит-парады по праву громкой фамилии. Но в некоторых звездных семьях система дает сбой. Пока одни наследники отчаянно пытаются доказать критикам наличие таланта, эти ребята наотрез отказались отрабатывать родительские бренды, променяли телестудии и светские тусовки на приземленные, но настоящие профессии. Рассказываем о детях российских знаменитостей, которые сознательно сбежали из кадра и ни разу об этом не пожалели.

Серафима Шнурова

Пока Сергей Шнуров собирал стадионы, его старшая дочь (от первого брака с Марией Исмагиловой) спокойно училась на философском факультете СПбГУ, а окончив его, занялась вещами, максимально далекими от рева стадионных динамиков.

Она создает визуальный контент, занимается дизайном и рисует иллюстрации на фрилансе. В свободное время девушка увлекается историческим фехтованием и пишет стихи. Без мата. Серафима живет в Санкт-Петербурге, игнорирует светские тусовки и не пытается конвертировать фамилию отца в бесплатные коктейли на вечеринках.

У Серафимы не так много фото со звездным отцом Источник: shnrv.astnn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Серафима вышла замуж за бармена и совершенно не рвется в шоу-бизнес. Потому что понимает: в тени бренда «Ленинград» любой ее проект начнут сравнивать с папиным эпатажем, а быть «дочкой Шнура» на сцене — это карьерный тупик.

Архип Глушко

Единственный наследник Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко совершил самый неожиданный кульбит, который только можно представить в этой семье. В подростковом возрасте его отправили учиться в США, где жила его бабушка, и там он увлекся восточной культурой.

Архип выучил японский язык, занимается кендо (японским фехтованием на бамбуковых мечах) и зарабатывает репетиторством. За частный урок японского языка парень берет от 5000 рублей. Параллельно он учится в магистратуре на экономическом факультете.

Хотя Архип и не подался в шоу-бизнес, со звездными родителями у него не было шансов отсидеться в тени Источник: Вадим Тараканов / ТАСС

Правда, окончательно гены пальцем оказалось не раздавить, и Архип всё-таки поет в микрофон. Он выступает под псевдонимом Архип Грек, записывает треки (в том числе с мамой) и периодически мелькает на музыкальных премиях. Но это скорее хобби, без надрыва и штурма хит-парадов.

Но в целом Архип понимает: пытаться перещеголять родителей на их поле — гиблое дело. Стать более медийным и эпатажным, чем Тарзан, у него бы всё равно не вышло, а мамина эстрадная слава всегда давила бы авторитетом. Поэтому он с удовольствием принимает участие в семейных телешоу и пользуется благами известности, но свою реальную жизнь строит на абсолютно земных вещах.

Артемий Кортнев

Артемий родился в семье утонченной певицы Ирины Богушевской и главного интеллектуала русского рока и бессменного лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Казалось бы, ему прямая дорога на сцену, но молодой человек вместо этого отучился на продюсера в Государственном университете управления.

Получив диплом, Артемий быстро понял, что двигать чужие таланты — скучно, взял в руки фотоаппарат, объявил себя свободным художником и ушел во фриланс.

Сегодня он зарабатывает коммерческой съемкой. Кроме того, Арсений руководит процессами в детской «Школе трех искусств» и ездит по гастролям вместе с «Несчастным случаем» — он администратор и ассистент звукорежиссера.

В шоу-бизнес молодой человек не пошел, потому что ему комфортнее ловить чужие эмоции в объектив, чем выставлять напоказ свои. А еще он не захотел стать блеклой копией великого папы. Зачем быть «вторым Кортневым», если можно быть первым и единственным фотографом в этой творческой семье?

Александра Харатьян

В Москве у дочери главного гардемарина страны Дмитрия Харатьяна всё было схвачено: диплом экономиста МЭСИ, десятилетний стаж в HR и заманчивые перспективы в ивент-менеджменте. Но судьба распорядилась иначе. Однажды на отдыхе Александра познакомилась со шведом иранского происхождения по имени Маджид, между ними вспыхнули чувства, и девушка уехала в Стокгольм.

Александра уехала за границу по большой любви Источник: aleksandrakharatian / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сегодня Александра Харатьян работает инструктором в шведской государственной службе, помогая русскоязычным приезжим (в основном женщинам) не сойти с ума в чужой стране. Она учит их выживать в шведских реалиях, решать юридические вопросы и интегрироваться в местное общество. Параллельно она развивает личный бренд как мотивационный спикер и коуч, проводит вебинары и сессии, где помогает женщинам пережить тяжелые разводы, найти опору в жизни и раскрыть свой карьерный потенциал. При этом никакого пафоса «дочери звезды» в ее соцсетях нет — только уютные скандинавские пейзажи, психология и рабочие моменты.

Идти на сцену Александра не захотела по двум веским причинам. Во-первых, она с детства видела изнанку славы: безумных фанаток, вечные гастроли и отсутствие личной жизни. Во-вторых, Александра — земной человек с аналитическим мышлением, и ей ближе структура, бизнес, психология и реальная помощь людям, чем эфемерный мир кино и вечные кастинги.

Дмитрий Шапошников

Когда единственный сын Татьяны Веденеевой был подростком, его мама вышла замуж во второй раз за бизнесмена, и семья на долгие годы уехала жить во Францию. Учился Дима в престижной закрытой школе в Англии, а высшее образование поехал получать в Лондон. И вместо того чтобы выбрать актерский факультет, он отучился на экономиста.

Дмитрий — сын Татьяны Веденеевой и художника-реставратора Валерия Шапошникова Источник: кадр из передачи «Судьба человека» (12+), телеканал «Россия 1», 2021 год

Сегодня Дмитрий — классический айтишник и интернет-предприниматель. Он живет в Лондоне и руководит собственной компанией, которая создает, тестирует и запускает мобильные приложения и программное обеспечение.

В юности в Дмитрии всё-таки просыпалась творческая жилка — он писал стихи, отлично владел словом и даже подумывал уйти в журналистику. Но прагматизм победил: сын «тети Тани» вовремя понял, что на коде и технологиях можно заработать гораздо быстрее и надежнее, чем на рифмах.

Денис Шальных

Единственный сын Елены Яковлевой и актера Валерия Шальных в детстве снялся в эпизоде, а позже поступил на режиссерский факультет в ГИТР. Но на третьем курсе понял, что суета и другие особенности кинопроизводства его не слишком интересуют, и забрал документы.

Елена Яковлева поначалу переживала из-за увлечения татуировками, но сейчас спокойно и с пониманием к ним относится Источник: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Денису оказалась ближе понятная физическая работа, и он стал барбером в одном из московских салонов. Молодой человек стрижет мужчин, бреет бороды и крутится в этой сфере, не требуя от мамы денег на карманные расходы.