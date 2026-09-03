«Боюсь быть худшим»: честная колонка пятиклассника о том, почему страшно переходить в старшую школу

Пятиклассник считает, что взрослые ждут слишком многого от вчерашних малышей Источник: Марк Гуськов / NGS42.RU

Белые банты, цветы, праздничные линейки. В День знаний мы смотрим на нарядных школьников и поздравляем их с началом учебного года, желаем успехов и отличных отметок. Умиляемся волнению первоклашек, восхищаемся тем, как за лето возмужали старшеклассники. А что в этот момент испытывают сами виновники торжества? Грустят по прошедшему лету? Радуются встрече с классом? Ощущают давление ответственности перед началом уроков?

Ученик Марк Гуськов честно рассказал нашим коллегам из NGS42.RU, что чувствует новоиспеченный пятиклассник перед стартом марафона под названием «средняя школа», когда позади осталась любимая учительница и привычный кабинет, а впереди — множество новых предметов, педагогов и ожиданий. Далее — текст от первого лица c минимальными стилистическими правками.

Лето пролетело как один день. Кажется, только выставили годовые оценки за четвертый класс и мы весело бежали со школьного крыльца, как вот он я — стою в белой рубашке и пиджаке в ряду одноклассников под гимн региона. Позади поездка в летний лагерь, прогулки, купание в речке и безлимитные видеоигры, а что будет впереди, пока непонятно.

На крыльцо во время линейки вышла директор и сказала, что школа — чудесное место. Даже волшебное. Я с этим согласен, магии хватает: например, рюкзак становится неподъемно тяжелым, хотя ты сложил туда всего пару учебников, а учитель всегда почему-то знает, списывал ты или нет.

После того как директор объявила начало учебного года, начали выступать наши школьные коллективы. Танцы с флажками, стихи, песни. Мне всё понравилось, вот только ветрюга дул очень настойчиво, стало прохладно.

Немного согревала встреча с одноклассниками, по своей близкой подруге я скучал особенно сильно. Жалко, что во время линейки беседовать как-то не принято. Но меня порадовало, что музыку на фон выбрали прикольную: «Для здоровья малыша — черемша» и Six Seven — это топово, руководство за тренды шарит.

Танцы под трендовую музыку «зашли» всем Источник: Марк Гуськов / NGS42.RU

Торжественная часть шла недолго, минут 20, так что сильно продрогнуть никто не успел. Наконец прозвенел колокольчик первого звонка и классы по очереди стали приглашать в школу. Тут мне стало грустно: мы поднимаемся не в наш кабинет на последнем этаже, где началка, а вслед за новой учительницей Яной Юрьевной — на второй этаж, где «живут» старшеклассники.

Мне было немножко странно и печально, что Инна Анатольевна больше не будет нас учить. Три года она о нас заботилась, про всё всегда помнила, всех понимала.

Я очень скучаю. Как она теперь без нас? А вдруг ей теперь достанутся не такие замечательные дети, как мы? Но я решил не унывать и обязательно навещать иногда Инну Анатольевну. Марк Гуськов новоиспеченный пятиклассник

Яна Юрьевна мне понравилась тоже, она отметила, что мы дружный класс, и всё время нас подбадривала. А еще она провела классный час и рассказала о безопасности: нельзя отвечать на звонки с незнакомых номеров и подбирать найденные предметы. Но вообще я бы и так не стал этого делать.

Новый класс оказался поменьше старого, а некоторые парты были с картинками от предыдущих учеников. Но я всё же рад, что теперь мы будем путешествовать по всей школе и вообще уже взрослые. Хотя я боюсь перепутать кабинеты, прийти не на тот урок, потерять сменку или потерпеть еще какое-то фиаско. Надеюсь, я быстро привыкну, но пока тревожно.

Ответственность средней школы пугает вчерашних младшеклассников Источник: Марк Гуськов / NGS42.RU

После классного часа мы все с Яной Юрьевной пошли в кино на нового «Человека-паука»! Это было замечательно, хотя я и переживал, что в автобусе выйду не на той остановке и могу отстать от класса. Но всё обошлось.

Сам фильм рекомендую, очень эпичный. А кроме того, концовка оказалась совсем неожиданной. Я так засмотрелся, ожидая сцену после титров, что едва не пропустил, как мои одноклассники уже вышли из зала.

Первый день учебного года был действительно чудесный. Мы провели его и весело, и дружно, и беззаботно. Будет ли таким весь учебный год? Думаю, нет. Много новых предметов. Вдруг я совсем не смогу понять какой-то из них. Много и разных учителей — я точно не смогу всех запомнить. А что если я окажусь хуже всех в классе? Очень сложно радоваться, когда столько поводов для беспокойства. Я бы, наверное, точно справился, будь я супергерой, как Человек-паук. Но я обычный пятиклассник, от которого взрослые ждут серьезности, взрослости, хороших отметок — это как будто многовато для одного ребенка.

Марк Гуськов Суперэксперт по видеоиграм, аниме, мультикам, школьной столовой и капризам.