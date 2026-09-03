Возил киллеров и отсудил деньги у государства: история участника банды, которая в 90-х и 2000-х убивала за нефть

История Валентина Бар-Бирюкова из дела банды киллеров Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

В 2000-х годах дело кингисеппской банды киллеров прогремело на всю Россию. На их руках оказалась кровь многих предпринимателей. Ниже — история одного из участников группировки, выпускника военно-морского училища, который обеспечивал слежку и пути отхода с мест преступлений. Ее рассказали наши коллеги из UFA1.RU.

Море-море

У Валентина редкая фамилия и столь же примечательное отчество. По ним знающий может понять, что родился он в семье выпускника военного-морского училища Октября Бар-Бирюкова, который известен серией статей об истории флота и, в частности, линкора «Новороссийск», с которым в 1955 году утонули сотни моряков.

Родился он в Мурманске в 1965 году Источник: Валентин Бар-Бирюков / ok.ru

Сам Валентин поступил в то же учебное заведение, что и его отец. Там он познакомился с еще одним курсантом, которого позже, уже после учебы и развала СССР — в 2004 году, задержали в Москве на машине, начиненной взрывчаткой. Его поимка стала первым шагом на пути раскрытия серии громких заказных убийств.

Главной «звездой» дела стал Игорь Изместьев (на фото — слева), которого суд признал заказчиком убийств Источник: Council.gov.ru

В списке жертв были бизнесмены и менеджеры, связанные с нефтеторговлей, в том числе Салават Гайнанов с Ново-Уфимского перерабатывающего завода и бухгалтер Валерий Сперанский. Первого застрелили в 1994-м, а второго — в 2001-м. К этим и другим преступлениям оказался причастен и сын именитого капитана Бар-Бирюкова.

По версии следствия, в начале 1990-х на базе одного из московских охранных предприятий образовалась банда, которая стала выполнять заказы на убийства. Основным заказчиком в суде признали башкирского сенатора Игоря Изместьева, который, по словам главаря банды, просил устранить тех, кто мешает его коммерческим интересам.

Водитель смерти

Валентин Бар-Бирюков сказал, что сам никого не убивал, а лишь отрабатывал роль водителя для непосредственного исполнителя и обеспечивал слежку за целями. Так, именно Валентин увозил киллера с места убийства Валерия Сперанского возле дома его матери, за что, как сообщил суду, получил 10 тысяч долларов.

Также он помогал в организации нападения на сотрудника фирмы, которая занималась международными нефтеперевозками в декабре 1999 года, в неудачном покушении на бизнесмена в 2000-м и подготовке к расправе над еще одним предпринимателем в 2002-м. Еще до гибели последнего Бар-Бирюков, как он сам утверждал в суде, вышел из дела.

Валентин заявлял, что ему не озвучивали весь замысел, но намекали, что «с этими людьми [объектами слежки] надо разобраться». По его словам, узнав о том, что на очередную цель готовится покушение, он свернул слежку и покинул город. В доказательство Бар-Бирюков отмечал, что платы не получил, хотя цель устранили, — уже без его участия.

Одна из жертв банды киллеров — Салават Гайнанов Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

«Когда же прокурор поинтересовалась у Валентина Бар-Бирюкова, почему тот не сообщил в правоохранительные органы о готовящихся преступлениях, подсудимый ответил, что „воспитывался в те времена, когда стукачество не считалось исполнением гражданского долга“», — писал о суде в 2007 году «Коммерсантъ».

К слову, исполнителем многих заказов следствие называло того самого сокурсника Валентина, которого первым задержали в Москве. На следующий день после допроса его доставили в больницу с многочисленными травмами, где он, не приходя в сознание, скончался. Двух милиционеров тогда судили за «повлекшую смерть халатность».

Погибшего и возил Бар-Бирюков. Еще ему вменяли незаконный оборот оружия (по версии следствия, Валентин доставлял его киллеру) и хулиганство, но эти статьи — 222 и 213 УК РФ — исключили из-за истечения срока давности. Однако по 105-й и 209-й — «Убийство» и «Бандитизм» его признали виновным и приговорили к 19 годам заключения.

Несвободное плавание

Валентин пытался оспорить решение, заявив, что «приговор основан лишь на предположениях и косвенных доказательствах, сфальсифицированных под неправдоподобные показания другого осужденного», а на мнение присяжных повлияли СМИ, которые освещали процесс. Верховный суд России не согласился с его доводами.

После суда Валентина этапировали в Пензу Источник: УФСИН России по Пензенской области

Отбывать наказание Валентина Бар-Бирюкова отправили в пензенскую исправительную колонию строгого режима № 4. Это следует из материалов судебной картотеки, в которых UFA1.RU нашел жалобы осужденного экс-моряка на руководство учреждения. Он был не согласен с обвинениями в нарушении режима, за которое подвергся наказаниям.

«11.04.2014 года на основании постановления начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Пензенской области за нарушение правил внутреннего распорядка заявитель был водворен в штрафной изолятор сроком на пять суток, — указано в картотеке суда. — Основанием послужил тот факт, что во время обхода он находился в коридоре в одежде неустановленного образца — без куртки х/б».

Коридор ИК-4 во время инспекции руководства областной ФСИН Источник: УФСИН России по Пензенской области

Еще в одном его иске говорится о наказании за обращение к сотруднику колонии на «ты», что в подобных учреждениях считается нарушением. Бар-Бирюков пытался доказать, что не позволял себе подобного, но в обоих случаях его заявления суд оставил без удовлетворения.

На волю

Мы также нашли в соцсетях несколько аккаунтов, которые велись от имени Валентина, — судя по датам и содержанию публикаций, тогда он еще находился в колонии. В друзьях и подписчиках — много других выпускников военно-морских учреждений. В 2019 году один из них в комментариях к фото интересовался у Валентина, когда тот выйдет на волю.

«Пока не знаю… Пока динамят, хотя время уже давно подошло…» — отвечал владелец аккаунта.

2017 и 2019 годы Источник: Валентин Бар-Бирюков / ok.ru

Еще в 2021 году заявление Валентина Бар-Бирюкова по поводу замены оставшегося срока более мягким видом наказания рассматривал кассационный суд. Тогда ему отказали. Зато в 2022 году он по решению Мосгорсуда, который выносил изначальный приговор, добился возмещения вреда за преследование по 222-й статье УК РФ.

Связан этот иск был с обвинением в незаконном обороте оружия, которое Верховный суд ранее исключил из дела из-за истечения срока давности. На какую компенсацию рассчитывал Бар-Бирюков и сколько ему в итоге присудили, в картотеке суда не указано. В любом случае срок его заключения по обвинению в убийствах истек в первой половине 2026 года.

UFA1.RU пытался найти лично Валентина Бар-Бирюкова, но нашел лишь одну возможность для связи с ним — через аккаунты в соцсетях, которые велись от его имени много лет назад и с тех пор давно не обновляются.