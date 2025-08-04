«Собираем всю информацию»: глава округа в Ярославской области высказалась о ДТП с паломниками

Глава Тутаевского округа обещала оказать помощь пострадавшим в ДТП паломниках Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Глава Тутаевского муниципального округа Ольга Низова высказалась о ДТП с ярославскими паломниками, произошедшем утром 4 августа в Ленинградской области. Она сообщила, что власти устанавливают данные о пострадавших.

«Печальная новость поступила из Ленинградской области. По поступающей информации, группа паломников из Тутаевского округа попала в дорожно-транспортное происшествие. Администрация Тутаевского муниципального округа запросила информацию у настоятеля Воскресенского собора отца Василия Владимировича Мозякова. Сейчас собираем всю информацию, чтобы оказать необходимую помощь людям. Коллегам даны соответствующие поручения», — говорится в посте Ольги Низовой.

Авария с пассажирским автобусом и грузовым поездом произошла на переезде в Ленинградской области. Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки», автобус следовал из Ярославской области в город Кемь в Карелии и обратно. Посадка была в Тутаеве.

По предварительной версии следователей, автобус выехал на переезд на красный сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По предварительной версии полиции, в автобусе ехали 37 пассажиров, двое из них дети. По данным ведомства, 12 человек получили различные травмы, детей в их числе нет. Погибла 68-летняя женщина.