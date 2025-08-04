НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

2 м/c,

сев.

 755мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,33
EUR 91,71
Автобус с туристами попал под поезд
Чего ждать от рынка недвижимости
Дом для переселенцев
Все хитрости для ремонта и строительства
Медицинский теплоход
Чествование «Локомотива»
Платные парковки
Сколько стоит отдых в Грузии
Роскошный теплоход на Волге
Происшествия Поезд снес автобус паломников «Собираем всю информацию»: глава округа в Ярославской области высказалась о ДТП с паломниками

«Собираем всю информацию»: глава округа в Ярославской области высказалась о ДТП с паломниками

Ольга Низова рассказала, что пострадавшим окажут помощь

236
Написать комментарий
Глава Тутаевского округа обещала оказать помощь пострадавшим в ДТП паломниках | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramГлава Тутаевского округа обещала оказать помощь пострадавшим в ДТП паломниках | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Глава Тутаевского округа обещала оказать помощь пострадавшим в ДТП паломниках

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Глава Тутаевского муниципального округа Ольга Низова высказалась о ДТП с ярославскими паломниками, произошедшем утром 4 августа в Ленинградской области. Она сообщила, что власти устанавливают данные о пострадавших.

«Печальная новость поступила из Ленинградской области. По поступающей информации, группа паломников из Тутаевского округа попала в дорожно-транспортное происшествие. Администрация Тутаевского муниципального округа запросила информацию у настоятеля Воскресенского собора отца Василия Владимировича Мозякова. Сейчас собираем всю информацию, чтобы оказать необходимую помощь людям. Коллегам даны соответствующие поручения», — говорится в посте Ольги Низовой.

Авария с пассажирским автобусом и грузовым поездом произошла на переезде в Ленинградской области. Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки», автобус следовал из Ярославской области в город Кемь в Карелии и обратно. Посадка была в Тутаеве.

По предварительной версии следователей, автобус выехал на переезд на красный сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

По предварительной версии полиции, в автобусе ехали 37 пассажиров, двое из них дети. По данным ведомства, 12 человек получили различные травмы, детей в их числе нет. Погибла 68-летняя женщина.

Что еще известно о состоянии пострадавших, читайте здесь.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Поезд Паломники
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Однажды убирала квартиру с мертвыми голубями. Учитель музыки открыла клининговое агентство и преуспела
Яна Станкова
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление