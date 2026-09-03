«Закрыла своим телом малышку»: во время атаки БПЛА на Ярославль пострадала молодая мама

Во время атаки БПЛА на Ярославль пострадала молодая мама Источник: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области / Vk.ru

Во время атаки БПЛА на Ярославль 28 августа пострадала молодая мама. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

22-летняя Ольга — студентка Ярославского аграрного университета. Сейчас она в академическом отпуске, потому что в конце июня родила дочь.

«Ранним утром, когда город атаковали вражеские дроны, мать и ребенок мирно спали. По словам Ольги, в этот раз она даже не слышала звук сирены. И лишь в последние секунды перед тем, как беспилотник упал под окнами квартиры на первом этаже, уловила нарастающий гул. Затем последовала яркая вспышка, и в этот момент Ольга закрыла своим телом малышку, лежащую рядом», — рассказали в аппарате уполномоченного.

По данным Сергея Бабуркина, девушка получила осколочные ранения спины, руки и ноги.

«Два осколка впились двухмесячной девочке в ножку, в больнице их извлекали под наркозом. Несколько дней Ольга и ее дочь находились на лечении в разных медучреждениях, она — в больнице НПЗ, малышка — в областной детской клинической, — рассказали в аппарате омбудсмена. — Помимо физических травм, Ольга получила и психологическую. Дочь она воспитывает одна, из родственников — только старшая сестра».

Сергей Бабуркин рассказал, что до случившегося семья жила в съемной квартире. Сейчас помещение требует серьезного ремонта. Мебель и детские вещи пришли в непригодность.

«В квартире, в которой прописаны девушка и ребенок, сейчас проживают посторонние люди. По словам Ольги, такая ситуация сложилась в результате действий недобросовестных риелторов. После выписки из больницы молодая мать с младенцем отправились в Бурмакино, где живут старшая сестра Ольги и ее двое детей, муж сестры участвует в СВО», — рассказали в аппарате.

Учитывая все обстоятельства, уполномоченный Сергей Бабуркин помогает Ольге оформить и получить материальную помощь, предусмотренную правительством Ярославской области. Пострадавших вместе с уполномоченным 2 сентября посетили сотрудники ГКУ «Семейный центр». Сергей Бабуркин также связался с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» и договорился об организации психологической помощи для Ольги.

«Кроме того, уполномоченным будет проведена проверка и оказано необходимое содействие по ситуации с квартирой», — уточнили в аппарате омбудсмена.

Реакция властей

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев отреагировал на завирусившееся в соцсетях видео о сборе помощи молодой маме, пострадавшей во время атаки БПЛА.

«На распространившихся по Сети кадрах неравнодушные люди объявили сбор средств на лечение жительницы. Важно отметить, что в таких случаях выработан четкий алгоритм», — указано в посте губернатора.

Михаил Евраев разъяснил, как получить выплаты.

«После обращения в медорганизацию, завершив лечение, пострадавшие получают заключение врачей о степени тяжести ранения. С этим документом люди идут к нам, в Правительство Ярославской области. Это обращение поступает в Министерство труда и социальной поддержки населения. По итогам его рассмотрения принимается решение о необходимости назначения выплаты. Если решение положительное, людям назначается выплата в зависимости от степени тяжести ущерба здоровью», — прокомментировал глава региона.

Выплаты за ранения во время атаки БПЛА

За легкий вред здоровью — 100 тысяч рублей;

за вред здоровью средней степени тяжести — 150 тысяч рублей;

за тяжкий вред здоровью — 350 тысяч рублей.

Компенсации за ущерб

При частичной утрате имущества первой необходимости — 50 тысяч рублей (повреждено три и более предмета имущества первой необходимости);

при полной утрате имущества первой необходимости — 100 тысяч рублей;

при повреждении жилого помещения — 100 тысяч рублей;

при повреждении транспортного средства — в размере, установленном независимой технической экспертизой, но не более 300 тысяч рублей.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в территориальную администрацию по месту причинения ущерба, чтобы составить акт фиксации повреждений, а также в территориальный орган Министерства внутренних дел РФ для фиксации факта причинения ущерба. То есть написать заявление в полицию.