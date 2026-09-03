Почему детей не берут в 10-й класс? Заявление Путина

Президент высказался о востребовательных специалистах Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Насильно выдавливать школьников из 10-х классов нельзя, а нужно создавать условия для интереса к рабочим профессиям. Об этом президент России сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Я думаю, что не выдавливают, а просто создают, стараются, во всяком случае, создать условия для того, чтобы обеспечить экономику наиболее востребованными специалистами. А что наиболее востребовано сейчас в Москве, да, и во всей экономике — высококлассные специалисты среднего уровня и высококлассные рабочие», — сказал Путин.

По его словам, представители бизнеса поддерживают такой подход, а у самих ребят есть большой интерес к этим профессиям. Однако президент подчеркнул, что действовать нужно аккуратно, без принуждения.

«И, ну, конечно, это нельзя делать там насильно, выдавливать, условия создавать. И уровень заработной платы этих людей достаточно высокий, и интерес очень большой у ребят. Интересы большие. Действовать, конечно, нужно очень аккуратно», — добавил он.