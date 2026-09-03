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Экономика Почему детей не берут в 10-й класс? Заявление Путина

Почему детей не берут в 10-й класс? Заявление Путина

Он призвал не принуждать детей уходить после 9 класса

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Президент высказался о востребовательных специалистах | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент высказался о востребовательных специалистах | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент высказался о востребовательных специалистах

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Насильно выдавливать школьников из 10-х классов нельзя, а нужно создавать условия для интереса к рабочим профессиям. Об этом президент России сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Я думаю, что не выдавливают, а просто создают, стараются, во всяком случае, создать условия для того, чтобы обеспечить экономику наиболее востребованными специалистами. А что наиболее востребовано сейчас в Москве, да, и во всей экономике — высококлассные специалисты среднего уровня и высококлассные рабочие», — сказал Путин.

По его словам, представители бизнеса поддерживают такой подход, а у самих ребят есть большой интерес к этим профессиям. Однако президент подчеркнул, что действовать нужно аккуратно, без принуждения.

«И, ну, конечно, это нельзя делать там насильно, выдавливать, условия создавать. И уровень заработной платы этих людей достаточно высокий, и интерес очень большой у ребят. Интересы большие. Действовать, конечно, нужно очень аккуратно», — добавил он.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что учеников 10–11 классов переводят в колледжи из-за нехватки мест в школах. Путин впервые высказался по этой теме публично.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Школа Колледж Экономика Востребованная профессия
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Комментарии
5
Гость
12 минут
Все правильно, нельзя заставлять. Нужно показывать плюсы рабочих профессий - хороший заработок и интересную работу. А решать всё равно самому школьнику
Гость
16 минут
А что тут спорного? Рынок труда действительно изменился и глупо это игнорировать. Сегодня сварщик с ЧПУ или оператор станка зарабатывают больше многих офисных менеджеров. Да и не всем сейчас нужна вышка ради корочки. А создать условия для получения востребованных профессий и для их осознанного выбора - если не единственный, то очень правильный вариант
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Гость
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