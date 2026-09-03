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Экология Оздоровление Волги Подробности Федералы устроили проверку на очистных сооружениях на Волге в Ярославской области

Федералы устроили проверку на очистных сооружениях на Волге в Ярославской области

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Где находятся очистные сооружения в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUГде находятся очистные сооружения в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Где находятся очистные сооружения в Ярославской области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Федералы проверили очистные сооружения в Ярославской области. Как рассказали 76.RU в Минприроды России, межведомственная комиссия побывала на семи объектах: в Нагорье, Тихменево, Золоторучье, Ростове Великом, Большом Селе, Красном Профинтерне, Каменниках.

«По итогам выездного совещания у региона выявлено отставание по срокам дорожным карт. Сейчас готовится детальный отчет», — сообщили на запрос редакции в федеральном министерстве.

Объекты проверяли с 18 по 21 августа.

В правительстве Ярославской области рассказали, что в мероприятии принимали участие представители Центра мониторинга за выполнением мероприятий нацпроекта «Экологическое благополучие», ФГБУ «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды», научно-технического совета Минстроя России, регионального министерства строительство и жилищно-коммунального хозяйства, заказчиков, подрядных и различных эксплуатирующих организаций.

Где находятся очистные сооружения в Ярославской области | Источник: Мария Романова / Городские медиаГде находятся очистные сооружения в Ярославской области | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Где находятся очистные сооружения в Ярославской области

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Что за проект «Оздоровление Волги»

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с августа 2017 года по декабрь 2025 года в рамках сразу нескольких государственных программ: «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Он направлен на улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовья Волги, в том числе дополнительного обводнения реки Ахтубы.

Сокращению сброса загрязненных сточных вод должны способствовать строительство и реконструкция очистных сооружений, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде. Например, в Ярославской области в список таких объектов включили «зеленые масла». В целом на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета предусмотрено 127,9 миллиарда рублей.

«В настоящее время (по данным на 11 августа. — Прим. ред.) на них завершаются пусконаладочные работы для вывода целевых показателей очистки сточных вод на нормативный уровень. Ход работ находится на постоянном контроле правительства Ярославской области», — прокомментировали власти.

После проверки в Минстроительства и ЖКУ Ярославкой области добавили, что все очистные сооружения, построенные с 2022 года, работают. Часть из них — в режиме пусконаладки (настройка оборудования перед тем, как запустить его в постоянную работу. — Прим. ред.). При этом, как отметили власти, функцию очистки стоков они все равно выполняют.

«Рекомендации специалистов Минприроды РФ по реализации „дорожных карт“, которые разработаны регионом совместно с федеральными ведомствами для повышения эффективности очистных сооружений, в работе», — объяснили в министерстве.

Напомним, очистные сооружения в Ярославской области строились с 2019 по 2024 год. В них вложили 6,9 миллиарда рублей из федерального бюджета, свои средства добавлял и регион. Однако проверка, проведенная в 2024 году, показала, что многие объекты не выполняют своих функций. Качество воды после очистки на них не дотягивало до установленных норм. Больше всего нареканий у поверяющих вызвало состояние очистных в Красном Профинтерне (предельная концентрация загрязняющих веществ здесь оказалась превышена по всем показателям), в Большом Селе и поселке Тихменево (большинство показателей недотягивало до нормы), в Новом Некоузе (канализация шла просто на рельеф).

На исправление дефектов в 2025 году из бюджета области выделили субсидию — 100 миллионов рублей. Часть оставшихся средств используют и в 2026 году.

Все подробности по этой теме мы публикуем в сюжете.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Очистные сооружения Оздоровление Волги Река Минприроды России
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Комментарии
4
Гость
4 минуты
С 2022 года пуско-наладка!!! Все занавес!!!
Гость
1 час
Когда проводят проверки количество сбрасываемых отходов в водоемы уменьшают?
Читать все комментарии
Гость
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