Федералы устроили проверку на очистных сооружениях на Волге в Ярославской области

Федералы проверили очистные сооружения в Ярославской области. Как рассказали 76.RU в Минприроды России, межведомственная комиссия побывала на семи объектах: в Нагорье, Тихменево, Золоторучье, Ростове Великом, Большом Селе, Красном Профинтерне, Каменниках.
«По итогам выездного совещания у региона выявлено отставание по срокам дорожным карт. Сейчас готовится детальный отчет», — сообщили на запрос редакции в федеральном министерстве.
Объекты проверяли с 18 по 21 августа.
В правительстве Ярославской области рассказали, что в мероприятии принимали участие представители Центра мониторинга за выполнением мероприятий нацпроекта «Экологическое благополучие», ФГБУ «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды», научно-технического совета Минстроя России, регионального министерства строительство и жилищно-коммунального хозяйства, заказчиков, подрядных и различных эксплуатирующих организаций.
Что за проект «Оздоровление Волги»
Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с августа 2017 года по декабрь 2025 года в рамках сразу нескольких государственных программ: «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Он направлен на улучшение экологического состояния реки и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовья Волги, в том числе дополнительного обводнения реки Ахтубы.
Сокращению сброса загрязненных сточных вод должны способствовать строительство и реконструкция очистных сооружений, ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде. Например, в Ярославской области в список таких объектов включили «зеленые масла». В целом на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» из федерального бюджета предусмотрено 127,9 миллиарда рублей.
«В настоящее время (по данным на 11 августа. — Прим. ред.) на них завершаются пусконаладочные работы для вывода целевых показателей очистки сточных вод на нормативный уровень. Ход работ находится на постоянном контроле правительства Ярославской области», — прокомментировали власти.
После проверки в Минстроительства и ЖКУ Ярославкой области добавили, что все очистные сооружения, построенные с 2022 года, работают. Часть из них — в режиме пусконаладки (настройка оборудования перед тем, как запустить его в постоянную работу. — Прим. ред.). При этом, как отметили власти, функцию очистки стоков они все равно выполняют.
«Рекомендации специалистов Минприроды РФ по реализации „дорожных карт“, которые разработаны регионом совместно с федеральными ведомствами для повышения эффективности очистных сооружений, в работе», — объяснили в министерстве.
Напомним, очистные сооружения в Ярославской области строились с 2019 по 2024 год. В них вложили 6,9 миллиарда рублей из федерального бюджета, свои средства добавлял и регион. Однако проверка, проведенная в 2024 году, показала, что многие объекты не выполняют своих функций. Качество воды после очистки на них не дотягивало до установленных норм. Больше всего нареканий у поверяющих вызвало состояние очистных в Красном Профинтерне (предельная концентрация загрязняющих веществ здесь оказалась превышена по всем показателям), в Большом Селе и поселке Тихменево (большинство показателей недотягивало до нормы), в Новом Некоузе (канализация шла просто на рельеф).
На исправление дефектов в 2025 году из бюджета области выделили субсидию — 100 миллионов рублей. Часть оставшихся средств используют и в 2026 году.
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