Как получить свои семена из помидоров — полезная видеоинструкция от овощевода

Подробная инструкция Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Овощевод объяснила и показала, как заготовить семена из помидоров, которые были выращены на участке. Наталия Семчук отметила, что для этого нужно взять созревший на кусте томат.

«Свои семена получить очень просто. Но можно брать их только из сортовых помидоров, а не из гибридов, — предупредила овощевод, коллекционер томатов Наталия Семчук. — Нужно в емкость выпустить семена из томата с соком. Если даже нет его в томате, то добавить из другого, но без семечек».

Затем надо поставить киснуть емкость с семенами и соком. И продержать так в течение 1–3 дней.

«Промыть и на какую-нибудь лощеную бумагу можно ссыпать сушиться, чтобы потом легко снимать. Если, допустим, салфетки, туалетная бумага, то семечки получаются не такие чистые», — предупредила специалист.