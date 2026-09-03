Дефицит топлива в России надолго? Путин дал ответ

Путин рассказал об ответе за атаку на российские гражданские объекты Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, будет ли дефицит топлива постоянным. Такая дискуссия возникла во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Мы должны быть ко всему готовы, и только это даст понимание всем, кто хочет нам навредить, что лучше этого не делать», — сказал Путин.

Он также рассказал о ситуации с защитой нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, единый подход к обороне объектов уже работает, а компании начали вкладывать деньги в безопасность своих предприятий.

«Мы столкнулись с этой ситуацией, потому что думали, что это чисто гражданские объекты, которые не могут подвергнуться атакам, но наш противник рассуждает иначе. Мы вынуждены были отвечать зеркально. Наш ответ оказался весьма значимым. Результат уже есть и будет», — заявил президент.

Путин уточнил, что позапрошлой ночью были атакованы три НПЗ, но все они отбиты. Ремонтные работы на заводах почти завершены, осталось около 10%. По его словам, их отремонтируют довольно быстро.