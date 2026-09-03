«Все вокруг счастливые, а тебя муж бьет?» Почему женщины стыдятся рассказывать о домашнем насилии и как спасти себя

Часто пострадавшие боятся рассказать кому-либо о том, что происходит Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

С насилием в семье или паре может столкнуться любой. Такие дела регулярно рассматривают по всей России, но пострадавшие далеко не всегда обращаются в полицию и доводят разбирательство до суда из-за страха или даже жалости. О том, что делать в подобной ситуации, рассказывают наши коллеги из 29.RU. Журналисты поговорили с Милой Антоновой, одной из основательниц Приюта для женщин с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и юристом Анастасией Нибараковой.

«Привыкаешь жить в таких условиях» — почему о насилии не говорят

Мила Антонова замечает: начинаться всё может постепенно и нарастать как снежный ком:

— Сначала это ссора, потом легкий толчок, пощечина или дергание за волосы. И чем больше женщина замалчивает, прощает, тем больше это накапливается, и мужчина уже позволяет себе больше. Тут она стерпела, там она стерпела, и это уже считается нормой.

По мнению Милы, агрессоры знают болевые точки, на которые можно надавить:

— Он может сказать фразу или сделать что-то, на что другой человек не обратил бы внимание, а для его женщины это будет унизительно. Он знает, что ей не нравится, и делает это нарочно.

Нарастание, с которым происходит насилие, может не заметить даже сама пострадавшая.

— Ты привыкаешь жить в этих условиях. Где надо — молчишь, знаешь, какие твои действия могут привести к агрессивному поведению. Начинаешь вести себя по-другому, чтобы не вызвать волну агрессии. А он придумывает новые способы довести тебя до состояния, на которое можно отреагировать насилием.

Параллельно с этим, объясняет Мила Антонова, можно столкнуться с финансовой зависимостью от партнера, например если женщина находится в декрете и не работает; происходит и психологическое насилие. Мужчина может убеждать партнершу, что она некрасивая, никому не нужная и лучшего варианта для себя найти не сможет.

Женщина становится уязвимее, может начать верить в слова партнера. При этом она не всегда готова делиться происходящим с кем-то близким.

— Страшно и неудобно рассказывать своим знакомым о том, что она в таком положении. Не хочется «выносить сор из избы». Не хочется подружек расстраивать, родителей. Все вокруг такие успешные, богатые и счастливые, а тебя дома муж бьет? Такое скрывают.

Важно обратиться за помощью и дать знать близким, что происходит Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Особенно сложно бывает действовать, когда с подобным сталкиваешься впервые. Иногда, даже если женщина все-таки решается рассказать о домашнем насилии, она сталкивается с непониманием окружающих.

— Могут ответить: «Мой тоже меня бьет, смирись и терпи», есть такие случаи. Важно, чтобы кто-то сказал, что такое поведение ненормально, что от этого надо бежать.

Главное — собирать доказательства

Защищаясь от домашнего насилия, пострадавшие могут серьезно навредить агрессору или даже убить его. Как отмечает юрист Анастасия Нибаракова, в такой ситуации женщине необходимо заранее собрать доказательства, подтверждающие, что угроза действительно существовала.

— Вместе с показаниями женщины анализируют предыдущее поведение человека, которому она навредила, — объясняет юрист. — Обязательно нужно обращаться в полицию, если вы столкнулись с домашним насилием.

Многие пострадавшие не делают этого из жалости к партнеру или страха. Тем не менее доказательства в суде — это множественные обращения, которые могут повлиять на приговор, если жертва агрессора оказалась на скамье подсудимых за причинение ему вреда здоровью или смерти.

— Если будет очевидно, что это была необходимая оборона без превышения ее пределов, дело прекратят. Но даже если женщина превысила допустимые рамки, его могут закрыть за примирением сторон, — отмечает Анастасия.

Анастасия предупреждает: даже после примирения не стоит забирать заявление из полиции .

— Всё начинается с побоев, а побои у нас рассматриваются только по заявлению потерпевшей стороны. Сегодня — побои, завтра — более тяжкое преступление.

Доказательствами будут и обращения в больницу после случаев физического насилия со стороны партнера. Врач должен спросить, что именно случилось.

— Если боитесь вызвать полицию, надо обязательно говорить причину повреждений врачу, — отмечает юрист. — И тогда обязанность медицинского работника — направлять такое сообщение в правоохранительные органы.

Если до физического насилия не дошло, но партнер кричит или оскорбляет, юрист советует не скрывать это от близких. Во время очередной ссоры можно незаметно позвонить подруге или кому-то из родственников, чтобы они могли слышать, что происходит, или записывать всё на диктофон — это тоже будет доказательством в суде.

Бывает, что агрессор забирает телефон, чистит диктофонные записи и переписки с угрозами. На этот случай лучше отправлять копии в чаты мессенджеров или сохранить в облачных хранилищах, делать скриншоты переписок с датами.

— Если насилие происходит долго, есть статья — истязание. Сегодня побои, завтра, через месяц снова. Нужно собирать доказательства, чтобы обратиться в полицию и суд.

Куда еще обратиться за помощью

Помощь пострадавшим также оказывают в специализированных центрах и шелтерах, где с женщинами работают юристы и психологи. В таких организациях готовы оказать комплексную поддержку: предоставить временное безопасное жилье, защитить в суде и помочь восстановить документы. За экстренной помощью можно обратиться на всероссийский телефон доверия: 8 800 7000 600 .