«Все вокруг счастливые, а тебя муж бьет?» Почему женщины стыдятся рассказывать о домашнем насилии и как спасти себя

С насилием в семье или паре может столкнуться любой. Такие дела регулярно рассматривают по всей России, но пострадавшие далеко не всегда обращаются в полицию и доводят разбирательство до суда из-за страха или даже жалости. О том, что делать в подобной ситуации, рассказывают наши коллеги из 29.RU. Журналисты поговорили с Милой Антоновой, одной из основательниц Приюта для женщин с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и юристом Анастасией Нибараковой.
«Привыкаешь жить в таких условиях» — почему о насилии не говорят
Мила Антонова замечает: начинаться всё может постепенно и нарастать как снежный ком:
— Сначала это ссора, потом легкий толчок, пощечина или дергание за волосы. И чем больше женщина замалчивает, прощает, тем больше это накапливается, и мужчина уже позволяет себе больше. Тут она стерпела, там она стерпела, и это уже считается нормой.
По мнению Милы, агрессоры знают болевые точки, на которые можно надавить:
— Он может сказать фразу или сделать что-то, на что другой человек не обратил бы внимание, а для его женщины это будет унизительно. Он знает, что ей не нравится, и делает это нарочно.
Нарастание, с которым происходит насилие, может не заметить даже сама пострадавшая.
— Ты привыкаешь жить в этих условиях. Где надо — молчишь, знаешь, какие твои действия могут привести к агрессивному поведению. Начинаешь вести себя по-другому, чтобы не вызвать волну агрессии. А он придумывает новые способы довести тебя до состояния, на которое можно отреагировать насилием.
Параллельно с этим, объясняет Мила Антонова, можно столкнуться с финансовой зависимостью от партнера, например если женщина находится в декрете и не работает; происходит и психологическое насилие. Мужчина может убеждать партнершу, что она некрасивая, никому не нужная и лучшего варианта для себя найти не сможет.
Женщина становится уязвимее, может начать верить в слова партнера. При этом она не всегда готова делиться происходящим с кем-то близким.
— Страшно и неудобно рассказывать своим знакомым о том, что она в таком положении. Не хочется «выносить сор из избы». Не хочется подружек расстраивать, родителей. Все вокруг такие успешные, богатые и счастливые, а тебя дома муж бьет? Такое скрывают.
Особенно сложно бывает действовать, когда с подобным сталкиваешься впервые. Иногда, даже если женщина все-таки решается рассказать о домашнем насилии, она сталкивается с непониманием окружающих.
— Могут ответить: «Мой тоже меня бьет, смирись и терпи», есть такие случаи. Важно, чтобы кто-то сказал, что такое поведение ненормально, что от этого надо бежать.
Главное — собирать доказательства
Защищаясь от домашнего насилия, пострадавшие могут серьезно навредить агрессору или даже убить его. Как отмечает юрист Анастасия Нибаракова, в такой ситуации женщине необходимо заранее собрать доказательства, подтверждающие, что угроза действительно существовала.
— Вместе с показаниями женщины анализируют предыдущее поведение человека, которому она навредила, — объясняет юрист. — Обязательно нужно обращаться в полицию, если вы столкнулись с домашним насилием.
Многие пострадавшие не делают этого из жалости к партнеру или страха. Тем не менее доказательства в суде — это множественные обращения, которые могут повлиять на приговор, если жертва агрессора оказалась на скамье подсудимых за причинение ему вреда здоровью или смерти.
— Если будет очевидно, что это была необходимая оборона без превышения ее пределов, дело прекратят. Но даже если женщина превысила допустимые рамки, его могут закрыть за примирением сторон, — отмечает Анастасия.
Анастасия предупреждает: даже после примирения не стоит забирать заявление из полиции.
— Всё начинается с побоев, а побои у нас рассматриваются только по заявлению потерпевшей стороны. Сегодня — побои, завтра — более тяжкое преступление.
Доказательствами будут и обращения в больницу после случаев физического насилия со стороны партнера. Врач должен спросить, что именно случилось.
— Если боитесь вызвать полицию, надо обязательно говорить причину повреждений врачу, — отмечает юрист. — И тогда обязанность медицинского работника — направлять такое сообщение в правоохранительные органы.
Если до физического насилия не дошло, но партнер кричит или оскорбляет, юрист советует не скрывать это от близких. Во время очередной ссоры можно незаметно позвонить подруге или кому-то из родственников, чтобы они могли слышать, что происходит, или записывать всё на диктофон — это тоже будет доказательством в суде.
Бывает, что агрессор забирает телефон, чистит диктофонные записи и переписки с угрозами. На этот случай лучше отправлять копии в чаты мессенджеров или сохранить в облачных хранилищах, делать скриншоты переписок с датами.
— Если насилие происходит долго, есть статья — истязание. Сегодня побои, завтра, через месяц снова. Нужно собирать доказательства, чтобы обратиться в полицию и суд.
Куда еще обратиться за помощью
Помощь пострадавшим также оказывают в специализированных центрах и шелтерах, где с женщинами работают юристы и психологи. В таких организациях готовы оказать комплексную поддержку: предоставить временное безопасное жилье, защитить в суде и помочь восстановить документы. За экстренной помощью можно обратиться на всероссийский телефон доверия: 8 800 7000 600.
Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что закон против домашнего насилия может отпугнуть молодежь от брака. В соцсетях высказывание парламентария встретили с острой критикой. Журналисты MSK1.RU связались с депутатом, чтобы разобраться в ее позиции.