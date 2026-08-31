Автор, которая не хочет быть «авторкой»: почему феминитивы многих так раздражают и откуда вообще они берутся в языке

Дело не в самих феминитивах, а в том, как они звучат Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Споры о том, насколько в русском языке уместны новые феминитивы, не утихают который год. С одной стороны, они вроде как отражают усиление женского голоса: женщины-профессионалы не хотят, чтобы их воспринимали как мужчин. С другой стороны, феминитивы будто акцентируют внимание не на профессионализме, а на гендерной принадлежности, несут некую пренебрежительную окраску, да и просто часто странно звучат. Журналистка NGS.RU Анастасия Дмитрушина свое мнение о них формирует именно так — публикуем его от первого лица.

Феминитив — это лингвистический термин, обозначающий существительное женского рода, которое образовано от однокоренного слова мужского рода и указывает на принадлежность к женскому полу (чаще всего профессию или род деятельности).

Анастасия Дмитрушина

Язык — система гибкая

Недавно мы с подругой обсуждали, насколько необходимо в повседневной речи использовать феминитивы и как окружающие люди к ним относятся. А после написания одного текста редактор спросила у меня: «Как тебя отметить, автор или авторка?» Спасибо, конечно, что задали мне этот столь насущный языковой вопрос, но пока я предпочту назваться автором (почему не предложили варианта с авторессой?).

Эти ситуации натолкнули меня на размышления о том, почему, например, на некоторые феминитивы, вроде актрисы, певицы и учительницы, мы не обращаем внимания, а авторка, режиссерка и психологиня продолжают резать слух и звучать, скажу прямо, почти что инородно.

Не хочу показаться занудой: я довольно легко отношусь ко всему новому и нестандартному, но почему-то, когда дело касается языка, я становлюсь более консервативной. Мне и слово «журналистка» как-то не особо нравится, что уж говорить об «авторке».

В русском языке немало феминитивов, которые давно уже звучат привычно Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Произношение современных феминитивов доставляет мне в прямом смысле языковой дискомфорт, я как будто интуитивно осознаю неуместность использования какого-либо слова. Хотя, судя по информации из открытых источников, конкретно слово «авторка» было зафиксировано в русском языке как минимум с конца XIX века.

В 1886 году в книге «Опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи» оно было записано как разговорная, но уже существовавшая на практике языковая форма. И хоть слова вроде «обвинителька», «товарищка» и «учителька» автором книги Василием Долопчевым в словаре вынесены в качестве этих самых неправильностей (он предлагает заменять их словами мужского рода), всё равно получается так, что ту самую вроде как новомодную «авторку» придумали больше 100 лет назад. Но, прошу заметить, тогда она тоже как-то не особо прижилась.

То есть «современные» феминитивы не такие уж как будто и современные. Их появление в языке — событие, случающееся периодически. Язык — система гибкая. Более того, язык принадлежит обществу. Он не статичен, находится в постоянном изменении под влиянием многих факторов: социальных, культурных, исторических и политических в том числе.

Проблема в суффиксах?

Думаю, многие согласятся с тем, что относительно новые феминитивы, такие как директорка, редакторка или гинекологиня, звучат не слишком привычно. Впервые подобные слова стали использовать в своих выступлениях и блогах фемактивистки, поэтому эти слова ассоциируются с феминизимом, зачастую — с радикальным. То есть уже как будто заведомо имеют некую окраску, позицию.

Получается, что использование феминитивов — это уже и некое социальное высказывание. Феминизм — часть общественной повестки, поэтому само использование современных феминитивов указывает на определенное отношение человека к проблеме.

Возможно, тот факт, что феминитивы снова вошли в языковой оборот, означает, что у общества есть запрос на выражение и отражение новых реалий и стандартов равноправия — их нужно и даже важно отражать на уровне языка. Я не против, правда. У меня лишь вопрос к тому, как эти самые феминитивы звучат.

В английском языке названия профессий тоже проговариваются в мужском роде, но вот только сам язык не позволяет добавить суффикс и сделать из него полноценный феминитив. Мы таким своеобразным языковым «правом» обладаем, но насколько оно нам помогает?

Маркировка пола в русском языке может происходить самыми разными способами, чаще всего синтаксическими. Принадлежность к полу можно обозначить с помощью глагола («мастер пришла») или прилагательного («в школе новая директор»). То есть мы с помощью дополнительных частей речи указываем на то, что человек, о котором мы говорим, — женщина.

Универсального нейтрального суффикса для образования феминитивов не существует Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Есть и другой способ, с помощью которого чаще всего и образованы новые феминитивы, — суффиксальный: когда мы уже к существующему слову в мужском роде присоединяем суффикс, чтобы оно стало «женским». Но вот только большинство суффиксов имеют свои оттенки значения и могут выражать даже некое отношение.

Например, суффикс -ш- имеет какую-то пренебрежительную окраску: парикмахерша, профессорша, докторша. Зачастую мы, скорее, можем услышать, что женщины в этих профессиях предпочитают говорить о себе в мужском роде, то есть «я парикмахер» или «я работаю доктором».

К суффиксам -к- и -ц- тоже есть небольшие вопросы. Чаще всего их используют с существительными мужского рода, ударение в которых стоит на последнем слоге: журналист — журналистка, космонавт — космонавтка. Основная проблема в том, что новые феминитивы образованы без учета языковых законов, а просто с помощью случайных соединений основ и суффиксов: спецкорка, докторица, блогерка и, прости господи, человечица.

И на самом деле многим людям не нравится само звучание новых феминитивов, в том числе и мне. К сожалению, одного универсального и ко всему подходящему суффикса не существует — поэтому эти слова так режут слух.

«Ты же девочка»

Феминитивы и их использование до сих пор вызывают споры. Я думаю, что для кого-то их использование может быть важной частью самоидентификации, самоопределения. При этом вполне могу понять и тех, кто считает это искажением языковых норм.

«Ты же девочка» — феминитивы звучат для меня примерно так же, как и это заезженное утверждение. Я как будто должна на постоянной основе, даже на уровне языка, напоминать всем, что я девочка, и именно этот факт должен стать поводом для того, чтобы я называлась авторкой.

Я не против, если кто-то, представившись, назовется блогеркой/докторкой/дизайнеркой. Главное, чтобы не было осуждения к тому, что я автор, а не авторка. Я считаю, что каждая женщина сама должна решать, как ей называть себя: редактором или редакторкой, филологом или филологиней, режиссером или режиссеркой.

А как вы относитесь к феминитивам? Всего проголосовало: 4 Использую — обычные слова, что такого-то Не использую, кроме тех, что давно закрепились в речи Напишу свое мнение в комментариях

Стоит отметить, что в 2024 году Верховный суд счел использование феминитивов одним из признаков причастности к признанному экстремистским движению ЛГБТ*.