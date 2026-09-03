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Стиль и красота Невестка Куклачева стала миссис Россия — 2026: что известно о самой эффектной дрессировщице кошек

Невестка Куклачева стала миссис Россия — 2026: что известно о самой эффектной дрессировщице кошек

45-летняя Марина Куклачева получила главную корону страны

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Марина Куклачева в 45 лет завоевала титул «Миссис Россия&nbsp;— 2026» и решила после победы вернуться к театру | Источник: Артем Геодакян / ТАССМарина Куклачева в 45 лет завоевала титул «Миссис Россия&nbsp;— 2026» и решила после победы вернуться к театру | Источник: Артем Геодакян / ТАСС

Марина Куклачева в 45 лет завоевала титул «Миссис Россия — 2026» и решила после победы вернуться к театру

Источник:

Артем Геодакян / ТАСС

Главный титул конкурса «Миссис Россия — 2026» в этом году унесла Марина Куклачева. Она представляла Москву и заодно отличилась еще в одной категории: жюри присудило ей звание «Королева танца». Для семьи Юрия Куклачева победа получилась особенно заметной: новая королева красоты является членом династии знаменитых кошачьих дрессировщиков.

Марине 45 лет. Она больше двух десятилетий замужем за старшим сыном Юрия Куклачева Дмитрием и работает вместе с семьей в Театре кошек. Там Куклачева занимается режиссурой и хореографией, а также выходит на сцену. У супругов есть взрослый сын Никита — балетмейстер и артист Большого театра.

Театр кошек Куклачева появился в Москве в 1990 году и стал площадкой, где вместе с людьми выступают четвероногие артисты. В театре живет около 200 кошек, для которых оборудованы специальные помещения. Номера строятся с учетом характера и природных привычек питомцев: животных не заставляют выполнять трюки через наказание. Каждому артисту подбирают задания, которые ему действительно нравятся, а график репетиций нередко подстраивают под кошачий режим.

Впрочем, к конкурсам красоты Марина пришла не впервые. В 2025 году она получила корону «Миссис Москва», после чего решила проверить силы уже на всероссийском уровне. Добравшись до новой вершины, Куклачева со сцены поблагодарила организаторов: «Мы так долго все этого ждали. Спасибо „Миссис Россия“ за корону миссис России».

Выбор жюри нашел поддержку и среди пользователей Сети. В обсуждениях особенно хвалили внешность Марины и отсутствие чрезмерно заметных косметических вмешательств.

Что известно про невестку Куклачева

Источник:

Городские медиа

Сама Куклачева тоже делает ставку на естественность и спокойно относится к возрасту. В разговоре с ТАСС она объяснила свое отношение к взрослению: «Мне 45 лет, и это прекрасный возраст. И я хочу сказать всем женщинам России, что чем вы старше, тем вы краше и прекраснее. Дети выросли — время жить свою счастливую жизнь».

При этом к финалу Марина подошла серьезно, хотя привычного набора из голодовок и тренировок до изнеможения в ее расписании не было.

«Я категорически против изнурения. Ни жесткие диеты, ни чрезмерные физические нагрузки не делают женщину по-настоящему красивой», — рассказывала Куклачева Aif.ru.

Вместо радикальных методов она выбрала режим, полноценное питание, сон, плавание, прогулки и посильные физические нагрузки. Отдельное внимание уделяла дефиле и конкурсным выступлениям. С осанкой и пластикой у Куклачевой и без экспресс-курсов всё было неплохо: за ее плечами профессиональное хореографическое образование и десятилетия работы на сцене.

Финал в этом году посвятили 65-летию первого полета человека в космос, а программу назвали «Женщина-Галактика». Участницам требовалось подготовить тематические образы, связанные с космосом, свободой и движением вверх. Эскизы костюмов Марины создавал ее муж Дмитрий.

Причем супруг ограничиваться советами со стороны не стал. Подготовка фактически превратилась в семейную работу с целой командой специалистов.

О том, насколько основательно Куклачевы взялись за корону, Марина рассказывала еще во время конкурса: «Семья разделилась на два лагеря — родители с детьми уехали за город, чтобы не мешать. Супруг полностью погрузился в вопрос, решал вопросы, ведет быт, старается не тревожить. Концентрация требует ресурсов, общение энергозатратно, каждый выход в свет как выход на сцену. Отдыхаю только дома, и муж создает для этого безупречные условия. Но это лишь часть его участия. Супруг — организатор всего процесса. Он управляет командой, которая работает на этот конкурс: портной, костюмер, гример, фотограф, видеограф, двое моих танцовщиков. В определенные дни подключался звукооператор. Каждый из них на связи круглосуточно».

Конкурсная история Марины при этом началась задолго до первых корон. Она родилась 11 июня 1981 года в Электростали. Ее родители трудились на предприятии тяжелого машиностроения: отец руководил цехом, а мать работала экономистом.

В десять лет Марина стала ученицей Воронежского хореографического училища и провела там восемь лет. После выпуска ее приняли в Московский государственный академический театр танца «Гжель». Позже, уже после свадьбы с Дмитрием Куклачевым, она присоединилась к Театру кошек, где со временем стала ведущей актрисой, хореографом и режиссером.

По словам самой Марины, проблем с уверенностью в себе у нее и раньше не было. Участие в конкурсах понадобилось скорее для новой личной проверки: она хотела доказать себе, что способна добиться еще одной большой цели. Заодно Куклачева рассчитывает своим примером напомнить другим женщинам, что паспортный возраст короне не препятствие.

Продолжать коллекционировать титулы по всему миру Марина, однако, не собирается. После победы она отказалась от идеи идти на «Миссис мира» и решила вернуться к театральным делам. В планах — новый семейный проект, над которым она собирается работать вместе с сыном Никитой.

Свою позицию Куклачева сформулировала в комментарии РИА Новости: «Титул „Миссис Россия“ был моей целью на сегодняшний момент, высотой, которую я хотела взять, и я ее взяла. Дальше я планирую заниматься театром».

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Театр кошек Куклачева Юрий Куклачев Миссис Россия
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