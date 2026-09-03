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Происшествия Подробности «С травмами госпитализирован»: подробности ДТП со сбитым мальчиком на самокате в Ярославле — видео

«С травмами госпитализирован»: подробности ДТП со сбитым мальчиком на самокате в Ярославле — видео

Автомобилист сшиб ребенка на пешеходном переходе

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В Ярославле кроссовер сбил ребенка на самокате | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ruВ Ярославле кроссовер сбил ребенка на самокате | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

В Ярославле кроссовер сбил ребенка на самокате

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.ru

В Госавтоиснпекции рассказали подробности ДТП со сбитым мальчиком в Ярославле. Днем 3 сентября на перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной иномарка «Чанган» сбила мальчика на самокате.

Как рассказали правоохранители, за рулем китайского кроссовера был 36-летний водитель.

«По предварительной информации, управляя автомобилем „Чанган“, он при повороте направо с проспекта Фрунзе на улицу Чернопрудную произвел наезд на несовершеннолетнего, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП 10-летний мальчик с травмами госпитализирован», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Что рассказали правоохранители

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

На запись уличных камер попал момент аварии. Видно, что мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу. Кроссовер не остановился, когда сбил ребенка. Машина проехала по нему.

Момент ДТП

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.ru

Очевидцы случившегося укрыли ребенка и ждали скорую помощь вместе с ним.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Сбитый ребенок Пешеходный переход Госавтоинспекция
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Комментарии
25
Гость
4 минуты
Очень история грустная…. И сколько их… и все из-за невнимательности всех. Оба виноваты. Один не слез с самоката, а другой пропер не убедившись в безопасности маневра. К сожалению, физические травмы с неизвестно еще какими последствиями получил слабейший, а другой получит скорее всего уголовную ответственность. Две испорченные жизни. А все изза невнимательности
Гость
4 минуты
Некоторые тупые пешеходы,пока не попадут под колеса машины, никак не поймут,что из-за их скорости передвижения водитель на самокате или велосипеде авто может просто их не заметить или среагировать слишком поздно.Правила написаны кровью и пешеход ОБЯЗАН ПЕРЕСЕКАТЬ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ТОЛЬКО ПЕШКОМ!
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Гость
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