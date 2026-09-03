«С травмами госпитализирован»: подробности ДТП со сбитым мальчиком на самокате в Ярославле — видео

В Госавтоиснпекции рассказали подробности ДТП со сбитым мальчиком в Ярославле. Днем 3 сентября на перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной иномарка «Чанган» сбила мальчика на самокате.
Как рассказали правоохранители, за рулем китайского кроссовера был 36-летний водитель.
«По предварительной информации, управляя автомобилем „Чанган“, он при повороте направо с проспекта Фрунзе на улицу Чернопрудную произвел наезд на несовершеннолетнего, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП 10-летний мальчик с травмами госпитализирован», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.
На запись уличных камер попал момент аварии. Видно, что мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу. Кроссовер не остановился, когда сбил ребенка. Машина проехала по нему.
Очевидцы случившегося укрыли ребенка и ждали скорую помощь вместе с ним.