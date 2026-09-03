«С травмами госпитализирован»: подробности ДТП со сбитым мальчиком на самокате в Ярославле — видео

В Ярославле кроссовер сбил ребенка на самокате Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

В Госавтоиснпекции рассказали подробности ДТП со сбитым мальчиком в Ярославле. Днем 3 сентября на перекрестке проспекта Фрунзе и улицы Чернопрудной иномарка «Чанган» сбила мальчика на самокате.

Как рассказали правоохранители, за рулем китайского кроссовера был 36-летний водитель.

«По предварительной информации, управляя автомобилем „Чанган“, он при повороте направо с проспекта Фрунзе на улицу Чернопрудную произвел наезд на несовершеннолетнего, пересекающего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП 10-летний мальчик с травмами госпитализирован», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

Что рассказали правоохранители Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

На запись уличных камер попал момент аварии. Видно, что мальчик ехал на самокате по пешеходному переходу. Кроссовер не остановился, когда сбил ребенка. Машина проехала по нему.

Момент ДТП Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru