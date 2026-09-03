«Состояла на учете»: что известно про мать, избившую 3-летнюю дочку в Ярославле

Что известно про мать, избившей 3-летнюю дочку в Ярославле Источник: запись с камеры в подъезде, Александр Куренной / 76.RU

Появились подробности дела об избиении малышки в подъезде дома в спальном районе Ярославля. Инцидент произошел в Заволжском районе ночью 25 августа. Как зафиксировали камеры: Наталья била ребенка, желала дочери «сдохнуть» и обзывала, не стесняясь в выражениях.

После случившегося, когда девочку временно изъяли у матери, соседи утверждали, что не раз сообщали полиции о том, как Наталья обходится с малышкой. Однако в ответ на запрос 76.RU в управлении МВД по Ярославской области рассказали, что подобных заявлений от жителей дома не было.

«Обращений и жалоб по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей женщиной в отношении дочери в полицию не поступало», — уточнили на запрос редакции правоохранители.

Поступали ли заявления по поводу шума в квартире и по другим причинам, в ответе не уточняется.

Момент избиения ребенка Источник: запись с камеры в подъезде

При этом уточняется, что в поле зрения надзорных органов Наталья, все же, попадала. И была официально лишена права на воспитание одного из своих сыновей. Всего у женщины трое детей.

«Ранее гражданка состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних и впоследствии лишена родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына», — рассказали в региональном УМВД.

В полиции уточнили, что информацию об избиении малышки ночью 25 августа 2026 года незамедлительно направили в органы опеки и попечительства.

После произошедшего в подъезде девятиэтажки, видео с камеры в подъезде дома облетело всю Россию. Девочку изъяли у матери, а соседи стали говорить о том, что в детском доме ребенку жилось бы лучше. По этому поводу высказывалась известная политик Нина Останина. Детский омбудсмен по Ярославской области Михаил Крупин говорил, что девочка теперь находится под защитой. И при необходимости ее мать могут ограничить в родительских правах. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Расследованием заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Мы делали репортаж из дома, где живет семья. Соседи нелестно высказывались о Наталье и рассказывали, что происходило в ее квартире. Журналист 76.RU и сама пообщалась с матерью девочки. Что из этого вышло — читайте здесь.