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Происшествия В Ярославле нашли тело женщины под окнами 12-этажки

В Ярославле нашли тело женщины под окнами 12-этажки

Что известно о трагедии

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В Ярославле женщина выпала из окна | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ruВ Ярославле женщина выпала из окна | Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

В Ярославле женщина выпала из окна

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.ru

Ранним утром 2 сентября в Ярославле нашли тело 61-летней женщины под окнами 12-этажки. Трагедия произошла во дворе дома № 29/71 на проспекте Дзержинского. По словам очевидцев, это произошло около семи утра.

Как оказалось, пенсионерка выпала из окна. В СУ СКР по Ярославской области рассказали, что по факту случившегося проводится проверка.

Напомним, в июле 2026 года произошла похожая трагедия. Под окнами жилого комплекса нашли тело 35-летней женщины. Очевидцы рассказывали, что она упала с высоты.

Еще раньше из окна пятиэтажки в Ярославле выпал 26-летний парень. По словам соседей, он жил в одной из квартир в этом доме вместе со своей девушкой. За несколько минут до трагедии очевидцы слышали крики, грохот и фразу: «Прости меня».

Журналист 76.RU побывала в доме, где 26-летний Антон (имя изменено, — Прим. ред.) провел последние минуты своей жизни. И рассказывали, что очевидцы и соседи видели и слышали в тот злополучный вечер.

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