В Ярославле нашли тело женщины под окнами 12-этажки

В Ярославле женщина выпала из окна Источник: Жесть Ярославль / Vk.ru

Ранним утром 2 сентября в Ярославле нашли тело 61-летней женщины под окнами 12-этажки. Трагедия произошла во дворе дома № 29/71 на проспекте Дзержинского. По словам очевидцев, это произошло около семи утра.

Как оказалось, пенсионерка выпала из окна. В СУ СКР по Ярославской области рассказали, что по факту случившегося проводится проверка.

Напомним, в июле 2026 года произошла похожая трагедия. Под окнами жилого комплекса нашли тело 35-летней женщины. Очевидцы рассказывали, что она упала с высоты.

Еще раньше из окна пятиэтажки в Ярославле выпал 26-летний парень. По словам соседей, он жил в одной из квартир в этом доме вместе со своей девушкой. За несколько минут до трагедии очевидцы слышали крики, грохот и фразу: «Прости меня».