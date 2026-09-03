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Происшествия Подробности «Опять я плохой»: в Ярославле отправили под арест отца, ударившего ногой маленького сына

«Опять я плохой»: в Ярославле отправили под арест отца, ударившего ногой маленького сына

Инцидент в подъезде попал на видео

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В Ярославле отец ударил сына ногой | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле отец ударил сына ногой | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле отец ударил сына ногой

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле отправили под административный арест на 10 суток отца, ударившего ногой маленького сына. Инцидент произошел в одном из домов во Фрунзенском районе вечером 18 августа.

«В результате проверки, проведённой после инцидента в подъезде многоквартирного дома, в отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ „Побои“. Решением суда гражданину назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области 3 сентября.

Полиция обратилась к ярославцам с просьбой: если вы стали свидетелем противоправных действий в отношении несовершеннолетних, об этом нужно незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Проверку начали после того, как в социальных сетях появилось видео из подъезда дома. На записи семья с тремя детьми стоит в ожидании лифта. Малыши носились, пытаясь дотянуться до кнопки. В какой-то момент отец поднял ногу и ударил одного ребенка в район бедер, что было похоже на сильную подножку. Мальчик упал и заплакал. Его тут же подняла мама и стала вопрошать у отца: «Зачем так делать? Что хоть ты делаешь?».

Затем семья зашла в лифт, там диалог продолжился.

«Чего? Что не так опять», — недовольно спросил мужчина у супруги, когда она закрыла от него сына.

Инцидент попал на видео

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

«Да ничего», — ответила она недовольно.

«Мы потом [неразборчиво], что они нас не слушают», — повысил голос глава семейства. — «Три раза ему сказал: „Заткнись“. Опять я плохой».

Мама мальчика прикрикнула на отца:

«Ты можешь это делать дома, а не [неразборчиво], чтобы потом все смотрели?».

После этого семья вышла из лифта. Когда инцидент стали обсуждать в социальных сетях, мы связались с мамой мальчика. Она заверила корреспондента, что случившееся — недоразумение.

«Ситуация была полным недоразумением! Полнейшим! Есть ли смысл мне что-то комментировать, учитывая, что наша семья уже опозорена ниже плинтуса, просто лишь потому, что люди увидели только то, что написали в оглавлении поста? Скажу одно: в живот никаких ударов не было», — рассказала она 76.RU.

Ранее мы рассказывали, что известно про мать, избившую трехлетнюю дочь в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Отец Сын Полиция Арест
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