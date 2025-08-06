Суд отказал в аресте водителя автобуса паломников после смертельного ДТП с поездом в Ленобласти

Суд в Санкт-Петербурге не стал арестовывать водителя автобуса, попавшего под поезд Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Суд не стал отправлять под арест водителя автобуса, попавшего под поезд в Ленобласти. Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки.ру», следствие рассчитывало увидеть его под стражей, но мужчина вернется в Ярославскую область со списком запретов.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 6 августа, Евгения Ивашова доставили в суд с ходатайством о заключении под стражу. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека по неосторожности.

Напомним, авария произошла в седьмом часу утра 4 августа на перегоне между станциями Лодейное Поле и Олонец. Грузовой поезд столкнулся с автобусом, который вёз паломников из Ярославской области в Александро-Свирский монастырь в Карелии. Согласно материалам, переезд не был оборудован шлагбаумом или другими барьерами, но светофор был и в момент ДТП горел красным. Следствие считает, что управлявший автобусом Ивашов проигнорировал запрещающий сигнал.

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На месте аварии погибла 67-летняя жительница Тутаева. Ещё минимум 17 пассажиров получили травмы. Через восемь часов после аварии в больницах находились 14 человек, трое из них были в тяжёлом состоянии, ещё одна пассажирка — в крайне тяжёлом.

Обвиняемый возражал против самой строгой меры пресечения. «Фонтанка» писала, что 53-летний Ивашов живёт в Ярославской области и в последнее время как водитель был аккуратен — за этот год он получил один штраф за превышение скорости.

Суд следствию отказал. Фигуранта отпустили с запретом определённых действий. Среди прочего, он не может пользоваться интернетом, делать заявления через СМИ и покидать территорию своего муниципального образования, исключая дорогу на работу и обратно.