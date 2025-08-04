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Автобус с туристами попал под поезд
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Происшествия Есть жертвы: автобус с ярославскими туристами столкнулся с поездом в Ленобласти. Подробности

Есть жертвы: автобус с ярославскими туристами столкнулся с поездом в Ленобласти. Подробности

После ДТП возбуждено уголовное дело

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2 комментария
В Ленобласти автобус с ярославскими туристами попал под поезд | Источник: читатель «Фонтанки»В Ленобласти автобус с ярославскими туристами попал под поезд | Источник: читатель «Фонтанки»

В Ленобласти автобус с ярославскими туристами попал под поезд

Источник:

читатель «Фонтанки»

Ранним утром 4 августа автобус с туристами из Ярославской области попал в ДТП с поездом в Ленинградской области. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель автобуса выехал на пути в Лодейнопольском районе на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщают наши коллеги из «Фонтанки», автобус следовал из Ярославской области в город Кемь в Карелии и обратно. Путешественники садились в городе Тутаев. По предварительным данным, все они из Ярославской области. Одной из остановок должен был стать монастырь Александра Свирского. В полиции сообщали, что авария произошла на пути к нему.

По уточнённым данным ведомства, на перегоне Олонец — Лодейное Поле автобус выехал на переезд на красный сигнал. Машинист грузового поезд применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

В ОЖД добавили, что сигнализация на переезде работала исправно. Состав не сошёл с рельсов, помощь медиков локомотивной бригаде не потребовалась.

Полицейские предварительно установили, что в автобусе ехали 37 пассажиров, двое из них несовершеннолетние. По данным ведомства, 12 человек получили различные травмы, детей в их числе нет. Погибла 68-летняя женщина.

В областном комитете по здравоохранению сообщали о 16 пострадавших, семь из которых в тяжёлом состоянии. Их транспортировали в Лодейнопольскую и Волховскую больницы, а также в Ленинградскую областную клиническую больницу.

«По предварительным данным, около 20 пострадавших. Бригада Олонецкой ЦРБ работает там во взаимодействии с коллегами из Ленинградской области. Идёт эвакуация пострадавших», — сообщил в своих соцсетях глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Все обстоятельства также выясняют Северо-Западная прокуратура и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

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Артур Токарев
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
2 минуты
Нет слов преступной глупости водителя. Судить показательные судом.
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