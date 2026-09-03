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Развлечения «Удали аккаунт сейчас же!»: певица Майли Сайрус отобрала у россиянки ник в соцсетях

«Удали аккаунт сейчас же!»: певица Майли Сайрус отобрала у россиянки ник в соцсетях

В этом американке помог Илон Маск

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Американская певица Майли Сайрус разыскивала русскую девушку | Источник: miley / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Американская певица Майли Сайрус разыскивала русскую девушку | Источник: miley / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Американская певица Майли Сайрус разыскивала русскую девушку

Источник:

miley / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Майли Сайрус и Илон Маск украли у россиянки никнейм в социальных сетях. История звучит как сон при температуре 39, но всё это оказалось правдой для девушки Ксении Ермохиной из Новороссийска.

Всё началось с того, что американская певица Майли Сайрус захотела поменять свои никнеймы в соцсетях на короткое имя — @miley. Дело шло как надо, пока не коснулось «Твиттера». Оказалось, что юзернейм в соцсети еще в 2012 году заняла девочка из России Ксения. Будучи ребенком, она так фанатела от певицы, что даже завела странички в ее честь.

Со временем Ксения перестала вести «Твиттер» и вообще забыла пароль от аккаунта. Однако спустя семь лет появилась Майли Сайрус со своим «ребрендингом».

Ксения Ермохина не могла восстановить аккаунт, который попросила отдать Майли

Источник:

ermokhina.ksenia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Россиянка стала звездой соцсети, ведь певица сама начала ее искать. Американцы засыпали заброшенный аккаунт Ксении сообщениями о том, чтобы она отдала ник Майли, некоторые даже присылали угрозы.

«Ты за кого себя принимаешь?» — возмущались фанаты американки.

«Девка, удали свой аккаунт сейчас же», — атаковывали поклонники Сайрус.

Однако Ксения всех этих сообщений не видела. Напрямую к ней обратилась только незнакомая девушка, которая, по всей видимости, тоже увидела твиттер-разборку и поспешила найти ее другие соцсети, чтобы обо всём рассказать.

Россиянка осталась в шоке от произошедшего, ведь не каждый день тебя ищет мировая звезда. Она пыталась восстановить пароль от старой странички, но сделать это так и не получилось.

В итоге история закончилась тем, что никнейм у Ксении просто отобрали. По всей видимости, Майли связалась с Илоном Маском, владельцем «Твиттера», и попросила передать ей имя. Ник Ксении же просто изменили с @miley на @miley_123, добавив к нему пару цифр.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Майли Сайрус Аккаунт Никнейм
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