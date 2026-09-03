«Удали аккаунт сейчас же!»: певица Майли Сайрус отобрала у россиянки ник в соцсетях

Американская певица Майли Сайрус разыскивала русскую девушку Источник: miley / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Майли Сайрус и Илон Маск украли у россиянки никнейм в социальных сетях. История звучит как сон при температуре 39, но всё это оказалось правдой для девушки Ксении Ермохиной из Новороссийска.

Всё началось с того, что американская певица Майли Сайрус захотела поменять свои никнеймы в соцсетях на короткое имя — @miley. Дело шло как надо, пока не коснулось «Твиттера». Оказалось, что юзернейм в соцсети еще в 2012 году заняла девочка из России Ксения. Будучи ребенком, она так фанатела от певицы, что даже завела странички в ее честь.

Со временем Ксения перестала вести «Твиттер» и вообще забыла пароль от аккаунта. Однако спустя семь лет появилась Майли Сайрус со своим «ребрендингом».

Ксения Ермохина не могла восстановить аккаунт, который попросила отдать Майли Источник: ermokhina.ksenia / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Россиянка стала звездой соцсети, ведь певица сама начала ее искать. Американцы засыпали заброшенный аккаунт Ксении сообщениями о том, чтобы она отдала ник Майли, некоторые даже присылали угрозы.

«Ты за кого себя принимаешь?» — возмущались фанаты американки.

«Девка, удали свой аккаунт сейчас же», — атаковывали поклонники Сайрус.

Однако Ксения всех этих сообщений не видела. Напрямую к ней обратилась только незнакомая девушка, которая, по всей видимости, тоже увидела твиттер-разборку и поспешила найти ее другие соцсети, чтобы обо всём рассказать.

Россиянка осталась в шоке от произошедшего, ведь не каждый день тебя ищет мировая звезда. Она пыталась восстановить пароль от старой странички, но сделать это так и не получилось.