«Удали аккаунт сейчас же!»: певица Майли Сайрус отобрала у россиянки ник в соцсетях

Майли Сайрус и Илон Маск украли у россиянки никнейм в социальных сетях. История звучит как сон при температуре 39, но всё это оказалось правдой для девушки Ксении Ермохиной из Новороссийска.
Всё началось с того, что американская певица Майли Сайрус захотела поменять свои никнеймы в соцсетях на короткое имя — @miley. Дело шло как надо, пока не коснулось «Твиттера». Оказалось, что юзернейм в соцсети еще в 2012 году заняла девочка из России Ксения. Будучи ребенком, она так фанатела от певицы, что даже завела странички в ее честь.
Со временем Ксения перестала вести «Твиттер» и вообще забыла пароль от аккаунта. Однако спустя семь лет появилась Майли Сайрус со своим «ребрендингом».
Россиянка стала звездой соцсети, ведь певица сама начала ее искать. Американцы засыпали заброшенный аккаунт Ксении сообщениями о том, чтобы она отдала ник Майли, некоторые даже присылали угрозы.
«Ты за кого себя принимаешь?» — возмущались фанаты американки.
«Девка, удали свой аккаунт сейчас же», — атаковывали поклонники Сайрус.
Однако Ксения всех этих сообщений не видела. Напрямую к ней обратилась только незнакомая девушка, которая, по всей видимости, тоже увидела твиттер-разборку и поспешила найти ее другие соцсети, чтобы обо всём рассказать.
Россиянка осталась в шоке от произошедшего, ведь не каждый день тебя ищет мировая звезда. Она пыталась восстановить пароль от старой странички, но сделать это так и не получилось.
В итоге история закончилась тем, что никнейм у Ксении просто отобрали. По всей видимости, Майли связалась с Илоном Маском, владельцем «Твиттера», и попросила передать ей имя. Ник Ксении же просто изменили с @miley на @miley_123, добавив к нему пару цифр.