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Город Атака БПЛА на Ярославль В Ярославской области отменили беспилотную опасность

В Ярославской области отменили беспилотную опасность

Она действовала со 2 сентября

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В Ярославской области отменили беспилотную опасность | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области отменили беспилотную опасность | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность. Заявление об этом губернатор Михаил Евраев сделал 3 сентября в 12:14.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — говорится в сообщении.

Напомним, беспилотную опасность в Ярославской области объявили 2 сентября в 15:10. Жители региона услышали сирены. В целях безопасности был перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Из-за этого в Ярославле менялись маршруты движения общественного транспорта. Позднее ограничения были сняты.

Губернатор уточнял, что на время атаки БПЛА в детских садах региона отменили прогулки. Также глава региона заявлял, что воспитанники детских садов и школьники остаются в здании учреждений до снятия режима «Непосредственная угроза». В 16:39 2 сентября Михаил Евраев уточнил, что непосредственной урозы атаки в регионе нет.

В Ярославской области во время налета были подавлены четыре вражеских беспилотника. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Спасибо всем , кто нас оберегает !низкий вам поклон )
Гость
47 минут
Ещё один налёт пережить удалось. Буду внукам рассказывать!
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Гость
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