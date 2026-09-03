В Ярославской области отменили беспилотную опасность Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили беспилотную опасность. Заявление об этом губернатор Михаил Евраев сделал 3 сентября в 12:14.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — говорится в сообщении.

Напомним, беспилотную опасность в Ярославской области объявили 2 сентября в 15:10. Жители региона услышали сирены. В целях безопасности был перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Из-за этого в Ярославле менялись маршруты движения общественного транспорта. Позднее ограничения были сняты.

Губернатор уточнял, что на время атаки БПЛА в детских садах региона отменили прогулки. Также глава региона заявлял, что воспитанники детских садов и школьники остаются в здании учреждений до снятия режима «Непосредственная угроза». В 16:39 2 сентября Михаил Евраев уточнил, что непосредственной урозы атаки в регионе нет.