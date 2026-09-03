«Это проявление государственного терроризма»: что известно об аресте Норвегией российского судна

Норвегия арестовала судно «Профессор Молчанов» из Архангельска. Арест на судно наложили по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Сейчас оно находится в порту Баренцбурга. Собрали все подробности в видео.
На судне находятся участники первой художественно-научной экспедиции «Арктик биеннале». Сейчас они находятся на Шпицбергене, где должны провести серию научно-просветительских мероприятий
На происходящее отреагировали власти. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией судна «Профессор Молчанов» проявлением гостерроризма.
«Это, конечно, проявление государственного терроризма и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров», — сказал российский президент на пленарном заседании ВЭФ.
Юрий Трутнев, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, считает случившееся нарушением международного законодательства. Мария Захарова, представитель МИД России, сравнила арест «Профессора Молчанова» с морским пиратством.
С Северном УГМС, в чьем распоряжении находится судно, рассказали, что с экипажем есть связь, родственники могут им позвонить. Сотрудники обеспечены всем необходимым и работают в штатном режиме. Принимаются все меры по защите законных интересов судовладельцев.
Экономист Александр Воротников в беседе с 29.RU поделился мнением, что арест судна может ухудшить отношения стран в Арктике. Все подробности происходящего мы собираем в онлайн-трансляции.
Начиная с 2012 года на судне проводятся ежегодные экспедиции в рамках проекта САФУ «Плавучий университет».