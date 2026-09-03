«Это проявление государственного терроризма»: что известно об аресте Норвегией российского судна

Всё, что известно о ситуации, — в одном видео Источник: Кристина Полевая/29.RU

Норвегия арестовала судно «Профессор Молчанов» из Архангельска. Арест на судно наложили по заявлению украинской компании «Нафтогаз». Сейчас оно находится в порту Баренцбурга. Собрали все подробности в видео.

На судне находятся участники первой художественно-научной экспедиции «Арктик биеннале». Сейчас они находятся на Шпицбергене, где должны провести серию научно-просветительских мероприятий

На происходящее отреагировали власти. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией судна «Профессор Молчанов» проявлением гостерроризма.

«Это, конечно, проявление государственного терроризма и это, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров», — сказал российский президент на пленарном заседании ВЭФ.

Юрий Трутнев, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, считает случившееся нарушением международного законодательства. Мария Захарова, представитель МИД России, сравнила арест «Профессора Молчанова» с морским пиратством.

С Северном УГМС, в чьем распоряжении находится судно, рассказали, что с экипажем есть связь, родственники могут им позвонить. Сотрудники обеспечены всем необходимым и работают в штатном режиме. Принимаются все меры по защите законных интересов судовладельцев.

Экономист Александр Воротников в беседе с 29.RU поделился мнением, что арест судна может ухудшить отношения стран в Арктике. Все подробности происходящего мы собираем в онлайн-трансляции.