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Страна и мир Спецоперация на Украине ВЭФ-2026 У Путина спросили о вероятности новой мобилизации — что он ответил

У Путина спросили о вероятности новой мобилизации — что он ответил

Президент объяснил, что происходит на самом деле

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Президент рассказал о ситуации в зоне СВО | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент рассказал о ситуации в зоне СВО | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент рассказал о ситуации в зоне СВО

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин назвал слухи о мобилизации информационной атакой. На пленарном заседании Восточного экономического форума он заявил, что такое развитие событий невозможно при любом возможном сценарии.

«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат», — сказал Путин.

По его словам, такие вбросы появляются перед выборами, чтобы дестабилизировать ситуацию. Он подчеркнул, что Россия не испытывает проблем с личным составом. Путин также отметил, что на линии боевого соприкосновения российские войска каждый день идут вперед на всех участках.

«Динамика ситуации на линии боевого соприкосновения всем понятна. Российские войска каждый день идут вперед. Причем на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. В последнее время темп движения нарастает», — добавил президент.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин ВЭФ Мобилизация
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Комментарии
20
Гость
22 минуты
Про увеличения срока выхода на пенсию помнится у него тоже спрашивали … Есть ещё те кто верит ему?
Гость
1 час
Что то я не доверяю этому гражданину. Есть причины.
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Гость
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