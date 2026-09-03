У Путина спросили о вероятности новой мобилизации — что он ответил

Президент рассказал о ситуации в зоне СВО Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин назвал слухи о мобилизации информационной атакой. На пленарном заседании Восточного экономического форума он заявил, что такое развитие событий невозможно при любом возможном сценарии.

«Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную думу с попыткой повлиять на результат», — сказал Путин.

По его словам, такие вбросы появляются перед выборами, чтобы дестабилизировать ситуацию. Он подчеркнул, что Россия не испытывает проблем с личным составом. Путин также отметил, что на линии боевого соприкосновения российские войска каждый день идут вперед на всех участках.