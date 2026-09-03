Ждать ли появления пятой четверти в школе: в Минпросвещения объяснили, когда могут менять расписание. Новости 3 сентября

Режим работы школ может отличаться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 сентября.

Минздрав обновил порядок диспансеризации взрослых

Минздрав подготовил новый порядок профилактических медосмотров и диспансеризации. В него добавили анализы на риск сердечно-сосудистых заболеваний, УЗИ брюшной аорты и уточнили критерии для КТ легких.

Для граждан 18–39 лет липидный профиль будут проверять раз в шесть лет, для пациентов старше 40 лет — раз в три года. Один раз в жизни каждый сдаст анализ на уровень липопротеида(а) — генетический фактор риска атеросклероза. УЗИ брюшной аорты для выявления аневризмы назначат мужчинам 65–75 лет, которые курят или курили, а также тем, у кого близкие родственники имели эту патологию, рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова.

На низкодозную КТ легких направят граждан старше 50 лет с индексом курения от 20 пачка-лет, а также курящих с меньшим индексом, если у близких родственников был рак легкого, отметила Дроздова в беседе с РИА Новости. Консультация медицинского психолога стала обязательной в первый день диспансеризации. Ветераны боевых действий, включая участников СВО, получили расширенные гарантии в новом порядке.

Лавров заявил о возвращении к лучшим традициям советской школы

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия возвращается к лучшим традициям советской системы образования. Об этом он сказал на Восточном экономическом форуме.

По его словам, страна прошла через эксперименты с западными стандартами, включая Болонскую систему, но теперь возвращается к своим корням. При этом Лавров подчеркнул, что не идеализирует советскую школу.

«Сейчас мы все-таки возвращаемся к лучшим традициям советской школы образования», — сказал Лавров.

Новые форматы передачи знаний, включая мультипликацию, станут дополнительной мотивацией к обучению, считает руководитель «Просвещения» Александр Тарабрин. По его словам, мультфильмы помогут детям узнавать об исторических личностях в игровой форме и станут поводом открыть учебник.

«Недостаточно уже сейчас давать знания через учебные материалы физической литературы, нужно также давать через информационные потоки», — отметил Тарабрин.

Проектировщиков хотят обязать использовать вторичное сырье в строительстве

Минстрой разработал проект, который обяжет проектировщиков предусматривать использование вторсырья при строительстве домов и других объектов. В первую очередь речь идет о золошлаковых отходах, образующихся на ТЭЦ.

Если использование отходов не предполагается, проектировщикам придется обосновать отказ. При этом инициатива не означает, что все объекты будут строить исключительно из переработанных материалов — оценка будет учитывать безопасность, технические характеристики и экономическую целесообразность, сообщает «Коммерсантъ».

Ежегодно в России образуются десятки миллионов тонн золошлаковых отходов, общий накопленный объем исчисляется миллиардами тонн. Власти рассчитывают увеличить их переработку и сократить складирование. Однако массовое применение таких материалов требует четких стандартов и контроля качества: свойства золы зависят от происхождения, поэтому важны проверка состава, сертификация и соблюдение технологии производства бетона.

Путин выступил на Восточном экономическом форуме

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Он затронул несколько важных тем, включая дефицит бюджета, ситуацию с принудительным направлением школьников в колледжи, и ответил на вопрос о возможном дефиците топлива.

Путин назвал дефицит бюджета некритичным, отметив низкий уровень госдолга. Он подчеркнул, что власти стараются не перегружать финансовую систему заимствованиями, чтобы не лишать бизнес доступа к деньгам. По его словам, правительству и Центральному банку пока удается находить баланс.

«Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать и определять приоритеты. Вы упомянули дефицит — да, он есть, но не критичный, если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей государственного долга в мире», — сказал Путин.

Президент также высказался о ситуации, когда школьников после 9-го класса фактически вынуждают уходить в колледжи, а в 10–11-е классы берут не всех. Он заявил, что насильно выгонять детей из школы нельзя, но, по его мнению, речь идет о создании условий для подготовки востребованных специалистов, а не о принуждении.

Помимо этого, Путин ответил на вопрос, будет ли дефицит топлива постоянным. Он объяснил, что страна должна быть ко всему готова и что только это даст понять тем, кто хочет навредить, что лучше этого не делать. Путин также рассказал, что единый подход к обороне нефтеперерабатывающих заводов уже работает, а компании начали вкладывать деньги в безопасность предприятий.

Ситуация с топливом на рынке России уже улучшилась, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Зампред правительства связал позитивную динамику с дополнительными поставками от нефтеперерабатывающих заводов.

Норвегия арестовала российское судно в Шпицбергене по иску «Нафтогаза»

Норвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на Шпицбергене. Решение принял окружной суд Норд-Тромса и Сеньи 31 августа по иску украинской компании «Нафтогаз», сообщила администрация губернатора архипелага.

«Губернатор Шпицбергена сегодня по распоряжению окружного суда Норд-Тромса наложил арест на российское судно „Профессор Молчанов“, пришвартованное в Баренцбурге», — говорится в заявлении.

Арест связан с решением Гаагского арбитража от апреля 2023 года, который обязал Россию выплатить «Нафтогазу» около 4,22 миллиарда долларов по спору об активах в Крыму. Москва не признаёт его юрисдикцию и не участвовала в разбирательстве.

Посол России в Норвегии Николай Корчунов в беседе с ТАСС назвал арест политически мотивированным нарушением международного права. Адвокаты уже готовят обжалование решения. По его словам, суд вынес постановление накануне захода судна на Шпицберген, а обнародовали его именно во время стоянки в Баренцбурге, что указывает на скоординированный и преднамеренный характер акции.

Посольство требует от Осло выполнения обязательств по Договору о Шпицбергене 1920 года, включая недискриминационное отношение к другим участникам договора, и настаивает на немедленном освобождении судна и гарантиях безопасности для пассажиров и экипажа.

На борту находятся 19 членов экипажа и 2 сотрудника Севгидромета, сообщил начальник Северного УГМС Роман Ершов. По данным дипломатов, среди пассажиров есть несовершеннолетние. Вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что моряки с задержанного судна выходят на связь. Министр Чекунков подтвердил, что они в безопасности, и назвал задержание нарушением международного права.

Норвежская сторона отрицает причастность береговой охраны и военных к операции. Представитель Минюста Норвегии Франк Линюм заявил, что Осло не является стороной в споре между «Нафтогазом» и Россией, и признал, что норвежские власти не уведомляли Россию о судебном решении заранее, пишет NRK.

Генпрокурор предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса в 2027 году

Генеральный прокурор Александр Гуцан предложил объявить на 2027 год мораторий на проверки малого бизнеса. Такую меру он назвал эффективным инструментом поддержки предпринимателей в условиях атак беспилотников.

«Я уверен, что эффективным инструментом [будет] объявление на 2027 год моратория на проведение соответствующих проверок со стороны тех органов, которые наделены этим правом, в том числе и органов прокуратуры», — сказал Гуцан на Восточном экономическом форуме.

Среди других мер поддержки он назвал отсрочки для пострадавшего бизнеса по внесению обязательных платежей и сдаче налоговой отчетности, а также льготный период погашения кредитов без ухудшения кредитной истории.

Глава Сбера допустил снижение ключевой ставки

Вполне возможно дальнейшее постепенное снижение ключевой ставки Центробанком. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Реальная процентная ставка остается достаточно высокой. Вполне возможно постепенное дальнейшее снижение ключевой ставки. Но в этом процессе возможны тактические паузы», — сказал Греф.

Пожилых людей в мире впервые стало больше, чем детей

Впервые в истории численность людей в возрасте 65 лет и старше превысила количество детей младше пяти лет. Об этом говорится в докладе Бюро переписи населения США, сообщает портал Axios.

Глобальное снижение рождаемости и увеличение продолжительности жизни меняют демографический баланс во всём мире. Согласно прогнозам, к 2060 году число людей старше 65 лет вырастет до 2 миллиардов — в 2025 году их было 852 миллиона. Общая численность населения Земли, как ожидается, достигнет 10,23 миллиарда к 2060 году.

Кравцов ответил, появится ли пятая четверть в школе

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что оснований для увеличения учебного года или введения обязательной «пятой четверти» нет. Любые изменения в организации учебного процесса должны иметь обоснование и учитывать последствия.