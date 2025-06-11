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«Жизнь рано и страшно оборвалась»: в школе, где училась погибшая в ДТП девочка, объявили траур

Авария в Ярославской области унесла жизнь ребенка 9 июня

1 907
27 комментариев
Школьница из Ярославской области погибла в ДТП | Источник: Страница школы / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / TelegramШкольница из Ярославской области погибла в ДТП | Источник: Страница школы / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Telegram

Школьница из Ярославской области погибла в ДТП

Источник:

Страница школы / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Telegram

В школе, где училась 11-летняя девочка, погибшая в лобовом ДТП в Ярославской области 9 июня, объявили траур. Об этом говорится на странице учреждения во «Вконтакте».

«9 июня в страшной аварии погибла ученица нашей школы. Её жизнь оборвалась на 12-ом году жизни. Она была весёлой, дружелюбной, активной девочкой, готовой всегда прийти на помощь. Весь коллектив школы выражает глубокие соболезнования родным и близким Машеньки (имя изменено. — Прим. Ред.), жизнь которой так рано и страшно оборвалась. Все скорбят вместе с вами», — говорится в прощальном посте от 10 июня.

К трогательному письму прикрепили стихотворение, а также уточнили, что в школе объявлен трехдневный траур.

В комментариях друзья и знакомые скорбят о девочке.

Смертельная авария, которая унесла жизнь ребенка, произошла около десяти утра 9 июня. На дороге «Углич-Некоуз-Брейтово» в Мышкинском районе столкнулись «Хендай» и «Форд».

От машин практически ничего не осталось

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

По предварительной информации правоохранителей 70-летний водитель «Хендая» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фордом». За рулем второй иномарки был 42-летний мужчина.

Водитель «Форда» и его 11-летняя пассажирка погибли на месте до приезда скорой помощи. Остальных пострадавших, включая водителя «Хендая», госпитализировали. В больнице оказались 70-летний пенсионер из «Хендай», 39-летняя женщина и трехлетняя девочка, которые были в «Форде».

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Погибший ребенок Школа Траур
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Комментарии
27
Гость
2 часа
Статистику по пострадавшим в дтп за год огласите. Посмотрим, будут ли глупцы оправдывать виновных.
Гость
3 часа
Дело не в возрасте. В наше время в 70 лет многие ещё в очень хорошей форме, иногда, лучше молодых. Здесь отсутствие ответственности и куча самоуверенности. Выехал на встречку не убедившись в безопасности маневра.
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