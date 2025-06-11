«Жизнь рано и страшно оборвалась»: в школе, где училась погибшая в ДТП девочка, объявили траур

Школьница из Ярославской области погибла в ДТП Источник: Страница школы / Vk.com, Прокуратура Ярославской области / Telegram











В школе, где училась 11-летняя девочка, погибшая в лобовом ДТП в Ярославской области 9 июня, объявили траур. Об этом говорится на странице учреждения во «Вконтакте».

«9 июня в страшной аварии погибла ученица нашей школы. Её жизнь оборвалась на 12-ом году жизни. Она была весёлой, дружелюбной, активной девочкой, готовой всегда прийти на помощь. Весь коллектив школы выражает глубокие соболезнования родным и близким Машеньки (имя изменено. — Прим. Ред.), жизнь которой так рано и страшно оборвалась. Все скорбят вместе с вами», — говорится в прощальном посте от 10 июня.

К трогательному письму прикрепили стихотворение, а также уточнили, что в школе объявлен трехдневный траур.

В комментариях друзья и знакомые скорбят о девочке.

Смертельная авария, которая унесла жизнь ребенка, произошла около десяти утра 9 июня. На дороге «Углич-Некоуз-Брейтово» в Мышкинском районе столкнулись «Хендай» и «Форд».

От машин практически ничего не осталось Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

По предварительной информации правоохранителей 70-летний водитель «Хендая» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фордом». За рулем второй иномарки был 42-летний мужчина.