Завод вспыхнул в Ленинградской области из-за атаки дронов — сбили уже больше 40

На территории НПЗ вспыхнул пожар (фото из архива) Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ленинградская область утром 30 августа подверглась атаке беспилотников. В результате вспыхнул завод, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Зафиксировано падение БПЛА в районе НПЗ в Киришском районе, есть возгорание, экстренные службы работают на месте», — написал Дрозденко в канале в Мах.

О пострадавших не сообщается. Всего, по информации главы региона, в Ленинградской области сбили 42 дрона. Атаки продолжают отражать.

Кроме того, сегодня утром дроны летели на Московскую область. Всего в области сбили десять беспилотников.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Росавиации сообщили, что аэропорты Внуково и Шереметьево работают с ограничениями.

«Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соотвествующими органами, — добавили в Росавиации. — Меры приняты для обеспечения безопасности».