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Происшествия Атаки БПЛА Завод вспыхнул в Ленинградской области из-за атаки дронов — сбили уже больше 40

Завод вспыхнул в Ленинградской области из-за атаки дронов — сбили уже больше 40

Также беспилотники летели на Москву

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На территории НПЗ вспыхнул пожар (фото из архива) | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUНа территории НПЗ вспыхнул пожар (фото из архива) | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

На территории НПЗ вспыхнул пожар (фото из архива)

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ленинградская область утром 30 августа подверглась атаке беспилотников. В результате вспыхнул завод, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Зафиксировано падение БПЛА в районе НПЗ в Киришском районе, есть возгорание, экстренные службы работают на месте», — написал Дрозденко в канале в Мах.

О пострадавших не сообщается. Всего, по информации главы региона, в Ленинградской области сбили 42 дрона. Атаки продолжают отражать.

Кроме того, сегодня утром дроны летели на Московскую область. Всего в области сбили десять беспилотников.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Росавиации сообщили, что аэропорты Внуково и Шереметьево работают с ограничениями.

«Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соотвествующими органами, — добавили в Росавиации. — Меры приняты для обеспечения безопасности».

По данным онлайн-табло, в аэропортах начались незначительные задрежки. Пока, по данным расписания, рейсы задерживаются почти на час.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
8
Гость
1 час
Очень радуемся всей семьей, когда по утру узнаем, что на этот раз не к нам летели. Прямо душа начинает петь в груди!
Гость
2 часа
Спасибо, что на Ярославскую землю не направили сег ничего. Видать мы по графику пока в очереди стоим...
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Гость
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