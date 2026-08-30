Завод вспыхнул в Ленинградской области из-за атаки дронов — сбили уже больше 40

Ленинградская область утром 30 августа подверглась атаке беспилотников. В результате вспыхнул завод, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Зафиксировано падение БПЛА в районе НПЗ в Киришском районе, есть возгорание, экстренные службы работают на месте», — написал Дрозденко в канале в Мах.
О пострадавших не сообщается. Всего, по информации главы региона, в Ленинградской области сбили 42 дрона. Атаки продолжают отражать.
Кроме того, сегодня утром дроны летели на Московскую область. Всего в области сбили десять беспилотников.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В Росавиации сообщили, что аэропорты Внуково и Шереметьево работают с ограничениями.
«Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соотвествующими органами, — добавили в Росавиации. — Меры приняты для обеспечения безопасности».
По данным онлайн-табло, в аэропортах начались незначительные задрежки. Пока, по данным расписания, рейсы задерживаются почти на час.