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Город Атака БПЛА на Ярославль «Не все удается сбивать на дальних подступах»: губернатор Ярославской области — о налетах БПЛА

«Не все удается сбивать на дальних подступах»: губернатор Ярославской области — о налетах БПЛА

Глава региона высказался об атаках в регионе

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев высказался об атаках БПЛА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Роман Данилкин / 63.RUГубернатор Ярославской области Михаил Евраев высказался об атаках БПЛА | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Роман Данилкин / 63.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев высказался об атаках БПЛА

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Роман Данилкин / 63.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев высказался об атаке БПЛА, которая произошла в регионе ранним утром 28 августа. Эта тема была затронута в специальном интервью в программе «Вести. Ярославль».

«Была серьезная атака врага на нас. Понятно, что Ярославская область, наши предприятия промышленные представляют очевидный интерес для врага. И мы, конечно, максимально стараемся наращивать наши возможности по защите и жителей, и промышленных предприятий. Атаки большие, серьезные — по 67, по 80, по 90 обычно сейчас идут беспилотников», — рассказал Михаил Евраев.

Он упомянул, что во время налетов бывают случаи, когда жители региона получают ранения.

«У нас при сбитии были и случаи, когда люди пострадали, есть раненые, есть погибшие. Мы всем оказываем необходимую помощь. Соболезнования мои от всего сердца. Обязательно всем поможем, это точно совершенно, с точки зрения и выплат, и медицинской помощи, которая необходима», — сказал губернатор.

Михаил Евраев рассказал, что власти региона регулярно проводят совещания, посвященные вопросам безопасности. А также поблагодарил сотрудников Министерства обороны, ФСБ, УМВД, Министерства региональной безопасности за слаженную работу по отражению атак.

«Не все удается сбивать на дальних подступах, поэтому уже сбития происходят непосредственно в городской черте, но стараемся сейчас отодвинуть уничтожение беспилотников максимально от наших населенных пунктов», — уточнил глава области.

Напомним, ранним утром 28 августа в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Во время налета ликвидировали 67 дронов. Власти рассказывали, что обломки БПЛА попали на межмуниципальный автобус, ранения получили 10 человек. Позднее стало известно, что автобус вез пассажиров из аэропорта в Туношне в Ярославль. По заявлению губернатора, во время налета дронов 28 августа в регионе пострадали 27 человек, один мужчина погиб.

После атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Атака БПЛА Губернатор Михаил Евраев
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Комментарии
31
Гость
8 минут
Спасибо губернатору за открытость и честность. Важно, что не замалчивают последствия и признают сложность ситуации. Огромная благодарность нашим военным, ПВО и всем экстренным службам за работу
Гость
49 минут
Бла бла бла.. для обывателей..
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Гость
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