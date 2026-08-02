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Происшествия Европа в огне: рекордные пожары со времен Второй мировой, эвакуации и последствия для экологии

Европа в огне: рекордные пожары со времен Второй мировой, эвакуации и последствия для экологии

Синоптики и экологи связывают катастрофическую ситуацию с изменением климата

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Европа в огне: рекордные пожары со времен Второй мировой, эвакуации и последствия для экологии | Источник: CC BY 4.0, EU Forest Fires Information System (EFFIS), Copernicus Emergency Management Service.Европа в огне: рекордные пожары со времен Второй мировой, эвакуации и последствия для экологии | Источник: CC BY 4.0, EU Forest Fires Information System (EFFIS), Copernicus Emergency Management Service.
Источник:

CC BY 4.0, EU Forest Fires Information System (EFFIS), Copernicus Emergency Management Service.

Пожары в Европе в 2026 году достигли рекордных масштабов, превзойдя все предыдущие показатели как по площади выжженных территорий, так и по объему выбросов углерода. Наиболее пострадали Франция и Испания, где огонь уничтожил сотни тысяч гектаров леса, привел к массовым эвакуациям и гибели миллионов животных. Синоптики и экологи связывают катастрофическую ситуацию с изменением климата, а в ряде стран фиксируют случаи умышленных поджогов. Подробности — в материале «Фонтанки».

Рекордная статистика пожаров в ЕС

По данным европейской системы мониторинга EFFIS, ситуация с пожарами в 2026 году стала беспрецедентной:

  • Выжженная площадь: 434 976 га с начала года — выше, чем в 2025 году (346 836 га), который считался худшим годом в истории, и значительно больше долгосрочного среднего показателя (172 186 га).

  • Количество пожаров: 1 407 возгораний — пока меньше, чем в 2025 году (1 467), но более чем вдвое превышает средний многолетний показатель (632).

  • Выбросы CO₂: 17,98 млн тонн — более чем вдвое выше показателя 2025 года (8,48 млн тонн) и значительно выше среднего многолетнего (10,26 млн тонн).

Франция — самый тяжелый сезон со времен Второй мировой

Во Франции огонь уничтожил более 117 тыс. га леса (ТАСС), а президент Эммануэль Макрон назвал ситуацию «самой тяжелой со времен Второй мировой войны» (Ouest-France). Всего в стране эвакуированы 220 тыс. человек (BFMTV).

Еврокомиссия мобилизовала на тушение пожаров через механизм гражданской обороны ЕС 13 самолетов и 4 вертолета, а также сотни пожарных (ТАСС). Франции помогают Хорватия, Португалия, Чехия и Словакия, Испании — Греция и Италия.

Ситуация во Франции | Источник: CNN / YouTubeСитуация во Франции | Источник: CNN / YouTube

Ситуация во Франции

Источник:

CNN / YouTube

Из последних новостей:

  • Пожар приблизился к военному заводу и центру ядерных исследований CEA Cesta и атомной электростанции «Блайе» (AFP).

  • Масштабный огонь привел к образованию редкого опасного явления — пирокумулонимбуса («огнедышащего» облака) (РБК).

  • В коммуне Ле-Порж из-за огня сдетонировали боеприпасы времен Второй мировой войны на забытом складе. Мэр сообщил о более чем 100 взрывах, один из снарядов пробил дом. «На территории коммуны находились закопанные в землю склады боеприпасов, о существовании которых мы не знали. Боеприпасы начали взрываться», — приводит радиостанция France Info слова мэра Марсьяля Занинетти.

  • Миллионы животных пострадали в результате пожара в департаменте Жиронда (юго-Запад Франции). Олени, косули, кабаны и птицы смогли спастись с наибольшей вероятностью, однако многие из них ушли на незнакомые территории и могли стать жертвами хищников, сообщил глава Лиги защиты птиц (LPO) Аллен Бугрен-Дюбур в эфире радиостанции RMC (ТАСС). По его словам, больше всего пострадали те, кто убежать не может — земноводные, пресмыкающиеся, ежи, барсуки, лисы.

  • Актер Джордж Клуни с семьей покинул свой дом на юге Франции из-за приближающегося огня.

Задержания за поджоги во Франции

Размещение эвакуированных во Франции | Источник: CNN / YouTubeРазмещение эвакуированных во Франции | Источник: CNN / YouTube

Размещение эвакуированных во Франции

Источник:

CNN / YouTube

Правоохранительные органы Франции с начала сезона задержали более 300 человек по делам о поджогах (RTL). Среди них 120 несовершеннолетних, сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес. Суд Бордо уже рассматривает уголовные дела в отношении 11 человек в связи с пожарами в Жиронде (Le Parisien).

В Испании ситуация также достигла критического уровня:

  • Премьер-министр Педро Санчес говорил, что в 2026 году огонь уничтожил около 150 тыс. га территории страны, 13 человек погибли (Интерфакс).

  • Свыше 171 тысячи жителей столкнулись с последствиями пожаров. Сложная ситуация — в провинциях Авила, Мадрид, Толедо и Кастельон (Antena 3).

  • Пожар в районе Бургохондо (Авила) уничтожил более 50 тыс. га и стал крупнейшим зарегистрированным лесным пожаром в истории Испании (La Sexta).

  • Общая площадь пострадавших территорий в четырех провинциях превысила 85,5 тыс. га (Antena 3).

  • Из-за пожаров эвакуированы около 40 тыс. человек в Авиле, 35 тыс. — в Мадридском сообществе, 10 тыс. — в Кастельоне. Еще десятки тысяч остаются в зоне ограничений.

Почему возникли пожары?

Тушение пожаров в Европе с помощью самолетов | Источник: Reuters / Vertex / YouTubeТушение пожаров в Европе с помощью самолетов | Источник: Reuters / Vertex / YouTube

Тушение пожаров в Европе с помощью самолетов

Источник:

Reuters / Vertex / YouTube

«Мы вступили в эпоху пожаров, которые невозможно потушить. Они горят с интенсивностью нескольких атомных бомб», — заявил преподаватель лесного хозяйства Университета Льейды в Испании Виктор Реско де Диос (CNN).

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что на интенсивность и частоту пожаров влияют изменения климата: повышение температур, засушливые условия, урбанизация и увеличение продолжительности пожароопасного сезона.

Накануне ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус объяснил, что сейчас на Земле происходит общемировое повышение температуры. Приполярные территории теплеют быстрее экваториальных, уменьшается контраст между полюсом и экватором — а именно этот контраст двигал воздушные массы в широтном направлении. Сейчас все чаще этот привычный процесс прерывается меридиональным движением — с севера на юг или с юга на север.

«Это приводит к тому, что циклоны и антициклоны становятся более интенсивными, задерживаются на менее продолжительные периоды либо, напротив, более долгие, и их интенсивность растет. Антициклоны вызывают засуху и рост температур, циклоны — интенсивные осадки и, соответственно, понижение температур», — Михаил Леус.

ПО ТЕМЕ
Константин МитягинКонстантин Митягин
Константин Митягин
корреспондент
Европа Пожар Климат Объясняем Аномальная жара Аномальное лето
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Комментарии
1
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