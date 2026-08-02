Дроны ударили по двум городам, есть погибшие: Саратовскую область атаковали беспилотники

Саратовская область подверглась атаке беспилотников. В результате погибли два человека, есть пострадавшие и разрушения в двух городах. Подробнее о случившемся рассказал глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека», — написал Бусаргин.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал оказать им всю необходимую помощь.
В Саратове и Энгельсе пострадала гражданская инфраструктура. Глава региона не уточнил, какие именно объекты подверглись разрушениям. На месте работают все оперативные службы, добавил Роман Бусаргин.
По предварительным данным, помимо погибших также есть пострадавшие. О их состоянии и количестве ничего не известно.
По словам Бусаргина, от Минобороны заранее поступила информация о возможной атаке беспилотников. В местах возможной угрозы ударов дронов могли работать системы оповещения. Опасность до сих пор не отменяли.
По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева организовали контроль за соблюдением прав граждан, в том числе за своевременным оказанием необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших. Для координации работы экстренных служб и оценки ситуации на места происшествий выехали прокурор города Энгельса Роман Яценко и прокурор Заводского района Саратова Артем Мурзаков.