Дроны ударили по двум городам, есть погибшие: Саратовскую область атаковали беспилотники

На месте работают экстренные службы Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Саратовская область подверглась атаке беспилотников. В результате погибли два человека, есть пострадавшие и разрушения в двух городах. Подробнее о случившемся рассказал глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека», — написал Бусаргин.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал оказать им всю необходимую помощь.

В Саратове и Энгельсе пострадала гражданская инфраструктура. Глава региона не уточнил, какие именно объекты подверглись разрушениям. На месте работают все оперативные службы, добавил Роман Бусаргин.

По предварительным данным, помимо погибших также есть пострадавшие. О их состоянии и количестве ничего не известно.

По словам Бусаргина, от Минобороны заранее поступила информация о возможной атаке беспилотников. В местах возможной угрозы ударов дронов могли работать системы оповещения. Опасность до сих пор не отменяли.