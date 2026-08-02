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Происшествия Атаки БПЛА Дроны ударили по двум городам, есть погибшие: Саратовскую область атаковали беспилотники

Дроны ударили по двум городам, есть погибшие: Саратовскую область атаковали беспилотники

Режим угрозы сохраняется

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На месте работают экстренные службы | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUНа месте работают экстренные службы | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

На месте работают экстренные службы

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Саратовская область подверглась атаке беспилотников. В результате погибли два человека, есть пострадавшие и разрушения в двух городах. Подробнее о случившемся рассказал глава региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека», — написал Бусаргин.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал оказать им всю необходимую помощь.

В Саратове и Энгельсе пострадала гражданская инфраструктура. Глава региона не уточнил, какие именно объекты подверглись разрушениям. На месте работают все оперативные службы, добавил Роман Бусаргин.

По предварительным данным, помимо погибших также есть пострадавшие. О их состоянии и количестве ничего не известно.

По словам Бусаргина, от Минобороны заранее поступила информация о возможной атаке беспилотников. В местах возможной угрозы ударов дронов могли работать системы оповещения. Опасность до сих пор не отменяли.

По поручению прокурора Саратовской области Романа Пантелеева организовали контроль за соблюдением прав граждан, в том числе за своевременным оказанием необходимой помощи пострадавшим и семьям погибших. Для координации работы экстренных служб и оценки ситуации на места происшествий выехали прокурор города Энгельса Роман Яценко и прокурор Заводского района Саратова Артем Мурзаков.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Саратов Энгельс Роман Бусаргин Погибший Атака беспилотника
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Комментарии
2
Гость
26 минут
Соболезнования семьям погибших…. Хорошо, что у нас тихо
Гость
27 минут
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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Гость
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