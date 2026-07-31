«Были бело-синюшные»: ярославские спасатели во время грозы вытащили из воды троих детей

Детей спасли на центральном пляже Ярославля Источник: ЯРОО «Ярославское общество спасания на водах» / vk.com

Во время грозы, которая обрушилась на Ярославль 30 июля, с центрального пляжа города спасли троих детей. Спасатели «Ярославского общества спасения на водах» (ВОСВОД) рассказали, что школьники купались одни. Это было около 20 часов.

«Во время перерывов между дождем и громом пошли патрулировать береговую линию. Увидели 3 детей в воде. Спросили, сколько им лет. Сказали, что 12,13,14 лет. Один из них очень сильно дрожал. Были очень бело-синюшные конечности, один говорил, что замерз. Всех троих взяли с собой на пост отогреть», — рассказал спасатель ярославского «ВОСВОД».

Замерзшего укрыли специальным одеялом. Спасатели поговорили со школьниками, а позже их забрал отец одного из мальчиков.

«Провели беседу, отогрели одного „перекупавшегося“, приехали родители, детей передали», — уточнили спасатели. «Главная опасность в том, что вода — отличный проводник электричества. Если молния ударит в водоём, ток распространится по воде во все стороны. Для человека, который в этот момент в воде, это чревато серьёзным поражением», — предупредили в ярославском отделении «ВОСВОД».

Спасатели сообщили, что дежурят ежедневно с 09:00–21:00 на трех официальных пляжах города — на Подзеленье, в Тверицах и в поселке Норское. Кстати, купание не рекомендовано из-за грязной воды ни на одном.

Ранее мы общались с ярославским водолазом, который рассказывал, как мало времени есть на спасение человека. Если не успеть за эти пару минут, то искать утонувшего придется уже другими способами.

Летом 2026-го в Ярославской области утонули два человека Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы