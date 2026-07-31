«Это называется крепостным правом». Ученому дали 1,5 миллиона на квартиру, а потом уволили. Теперь он должен вернуть деньги

Константин как молодой ученый получил деньги на квартиру. За это он должен отработать пять лет, но его уволили Источник: Дарья Пона, Семен Казьмин

40-летний Константин Костромитин трудился в Южно-Уральском госуниверситете старшим научным сотрудником кафедры «Физика наноразмерных систем». Как молодой ученый он получил от регионального правительства субсидию в 1,5 миллиона рублей на покупку жилья, добавил необходимую сумму и приобрел квартиру. Взамен должен был проработать пять лет, но спустя три года был уволен. Специалист возмущен: мало того, что остался без заработка, так теперь ему надо возвращать уже потраченные деньги. Всю эту ситуацию Константин с горькой иронией называет крепостным правом. Подробности, комментарии вуза и Минобра — в материале 74.RU.

«Руководство вуза встало не с той ноги»

Константин Костромитин работал в ЮУрГУ с 2014 года. Три года назад как молодой ученый он подписал соглашение между Министерством образования и науки Челябинской области и университетом на предоставление «выплаты на приобретение жилого помещения». Получил 1,5 миллиона рублей, добавил свои накопления и купил двухкомнатную квартиру в пятиэтажном доме. Единственное условие этого соглашения — проработать пять лет в научной организации.

Единовременная выплата на приобретение жилья молодым ученым предоставляется за счет регионального бюджета. Получить ее могут кандидаты наук в возрасте до 35 лет и доктора наук до 45 лет, которые проживают (или находятся) в Челябинской области, работают научными сотрудниками в организациях, ведущих научную или научно‑техническую деятельность, и имеют стаж научной работы не менее трех лет.

«По этому соглашению я проработал три года, а 31 декабря 2025 закончился трудовой договор, и ЮУрГУ не стал его продлевать, — рассказал Константин Костромитин. — Соответственно, два года по этому соглашению у меня еще не отработаны, поэтому я должен вернуть деньги. То есть человека ставят в сложное жизненное положение просто из-за того, что руководство вуза встало не с той ноги и решило — этого уволим. Позиция ЮУрГУ такая — они говорят, что не обязаны обеспечить мне как работнику условия для выполнения трехстороннего соглашения. Поскольку в этом соглашении этого обязательства не прописано. Выходит, мы соглашение подписали, я должен отработать пять лет, но как я буду это делать — это уже мои проблемы, университет никаких обязанностей не несет».

Позиция вуза ученого возмутила, и он обратился в суд. Костромитин считает, что правовая ситуация, в которой он оказался, походит на крепостное право.

«У меня как у работника прав, по сути, нет, я просто должен, — продолжил он. — Получил эту субсидию и должен работать пять лет, но если не отрабатываю, то должен вернуть деньги за неотработанный срок. То есть это мое обязательство, я никак не могу на него повлиять. Человека увольняют, у него нет ни основного места работы, ни основного источника дохода, и он еще должен возвращать деньги, у него возникают обязательства и никаких прав. Это называется в нашей истории крепостным правом. Эта ситуация неправильная, в Москве аналогичная программа для молодых ученых — так там организация, которая берет на работу специалиста, обязана на весь срок обеспечить его работой».

Центральный районный суд Челябинска отказал Константину в восстановлении в должности. Сейчас он оспаривает само соглашение — между Министерством образования и науки Челябинской области, молодым ученым и научной организацией.

«Обязанности продлевать договор нет»

В пресс-службе ЮУрГУ подтвердили 74.RU, что уволили Константина Костромитина с должности старшего научного сотрудника «в связи с истечением срока трудового договора». В вузе настаивают, что, согласно тому соглашению, ученый может продолжить работу в другой научной организации.

«Костромитин Константин Игоревич работал в Южно-Уральском государственном университете с 01.03.2019 года в должности старшего научного сотрудника на условиях срочного трудового договора на кафедре физики наноразмерных систем по основному месту работы, — рассказали в ЮУрГУ. — Между Костромитиным, Министерством образования и науки Челябинской области и вузом было заключено трехстороннее соглашение. Согласно соглашению, Константин Игоревич как молодой ученый обязан отработать в течение пяти лет со дня получения свидетельства о предоставлении выплаты в научной организации — без конкретизации наименования организации, то есть необязательно ЮУрГУ. Кроме того, по смыслу соглашения, Костромитин имеет право работать в любой научной должности в любой научной организации, находящейся на территории Челябинской области, уведомив Министерство образования и науки Челябинской области о смене должности и места работы».

Также в вузе объяснили, что у университета как участника трехстороннего соглашения нет обязанности продлевать трудовые отношения с молодым ученым. Так же как и нет обязанности обеспечивать трудоустройство на пятилетний срок после получения им выплаты.

«Доводы Костромитина были всесторонне исследованы судом. Суд не нашел в действиях университета нарушений законодательства и прав Константина Игоревича. В удовлетворении исковых требований ему было отказано. В настоящее время дело рассматривается в апелляционной инстанции в Челябинском областном суде», — заключили в университете.

«Гибкость в трудовых отношениях»

В Министерстве образования и науки Челябинской области, как и в ЮУрГУ, повторили, что соглашение не обязывает организацию продлевать трудовой договор по занимаемой должности — гарантируется именно срок занятости в научной сфере, а не сохранение конкретного рабочего места.