«Силовые ведомства работали»: в Ярославской области отменили опасность БПЛА

В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности. Он действовал ночью 25 мая с 02:07 до 08:31.
«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — сообщил губернатор Михаил Евраев в своем max-канале.
Напомним, посреди ночи 25 мая в Ярославской области завыли сирены, предупреждая об угрозе нападения с воздуха. Власти призывали соблюдать спокойствие и отойти от окон.
Из-за атаки беспилотников перекрывали движение по трассе М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
По данным Минобороны России, в ночь на 25 мая перехвачены и уничтожены 173 беспилотника. Помимо Ярославской области, летательные аппараты сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.
Небо над городом также закрыли. Как сообщили в Росавиации, в 00:15 аэропорт в Туношне перестал принимать и отправлять самолеты. В 06:34 ограничения сняли.
К сожалению, атака беспилотников не прошла бесследно. Жительницу Ярославской области ранило осколком.
«От госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет», — прокомментировал глава региона. «Подразделения Министерства обороны, наше Министерство региональной безопасности и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Благодарю их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона».
Власти обратили внимание, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. При обнаружении важно к ним не приближаться и не пользоваться вблизи телефонами. Следует сначала отойти на безопасное расстояние, после чего сообщить о местонахождении по телефону 112.
