«Силовые ведомства работали»: в Ярославской области отменили опасность БПЛА

Отбой беспилотной опасности в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности. Он действовал ночью 25 мая с 02:07 до 08:31.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — сообщил губернатор Михаил Евраев в своем max-канале.

Напомним, посреди ночи 25 мая в Ярославской области завыли сирены, предупреждая об угрозе нападения с воздуха. Власти призывали соблюдать спокойствие и отойти от окон.

Из-за атаки беспилотников перекрывали движение по трассе М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

По данным Минобороны России, в ночь на 25 мая перехвачены и уничтожены 173 беспилотника. Помимо Ярославской области, летательные аппараты сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Небо над городом также закрыли. Как сообщили в Росавиации, в 00:15 аэропорт в Туношне перестал принимать и отправлять самолеты. В 06:34 ограничения сняли.

К сожалению, атака беспилотников не прошла бесследно. Жительницу Ярославской области ранило осколком.

«От госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет», — прокомментировал глава региона. «Подразделения Министерства обороны, наше Министерство региональной безопасности и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Благодарю их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона».