НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

облачно, дождь

ощущается как +12

0 м/c,

 748мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Ранило при атаке БПЛА
Беспилотная опасность
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Зарплата ректоров вузов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Чествование «Локомотива». Видео
Погибли в пожаре
Подрались у магазина — видео
Нет горячей воды
Происшествия «Силовые ведомства работали»: в Ярославской области отменили опасность БПЛА

«Силовые ведомства работали»: в Ярославской области отменили опасность БПЛА

Что об этом известно

373
Отбой беспилотной опасности в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUОтбой беспилотной опасности в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отбой беспилотной опасности в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области отменили режим беспилотной опасности. Он действовал ночью 25 мая с 02:07 до 08:31.

«Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области», — сообщил губернатор Михаил Евраев в своем max-канале.

Напомним, посреди ночи 25 мая в Ярославской области завыли сирены, предупреждая об угрозе нападения с воздуха. Власти призывали соблюдать спокойствие и отойти от окон.

Из-за атаки беспилотников перекрывали движение по трассе М-8 на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

По данным Минобороны России, в ночь на 25 мая перехвачены и уничтожены 173 беспилотника. Помимо Ярославской области, летательные аппараты сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Небо над городом также закрыли. Как сообщили в Росавиации, в 00:15 аэропорт в Туношне перестал принимать и отправлять самолеты. В 06:34 ограничения сняли.

К сожалению, атака беспилотников не прошла бесследно. Жительницу Ярославской области ранило осколком.

«От госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет», — прокомментировал глава региона. «Подразделения Министерства обороны, наше Министерство региональной безопасности и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Благодарю их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона».

Власти обратили внимание, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. При обнаружении важно к ним не приближаться и не пользоваться вблизи телефонами. Следует сначала отойти на безопасное расстояние, после чего сообщить о местонахождении по телефону 112.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Угроза атаки БПЛА Беспилотная опасность Губернатор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

17 минут
Строго по графику! Не волнуйтесь и помните борьку с его визитами заграницу, когда он остужал колесо самолёта.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Рекомендуем