Город Атака БПЛА на Ярославль Есть пострадавшая: что известно о массовой атаке БПЛА на Ярославль

Публикуем данные от губернатора Михаил Евраева

При атаке БПЛА на Ярославль женщина получила осколочное ранение

Кирилл Поверинов / 76.RU

При атаке БПЛА на Ярославль ранним утром 25 мая пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Незначительное осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет», — прокомментировал глава региона.

Для обеспечения безопасности перекрывали въезд в Ярославль — дорожные ограничения на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой действовали с половины третьего ночи до шести утра.

«Подразделения министерства обороны, наше министерство региональной безопасности и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Благодарю их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона. Важно! Угроза сохраняется. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — добавил губернатор.

Власти обращают внимание: на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. Они важны для следствия. Что делать при их обнаружении:

  1. не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами;

  2. отойдите на безопасное расстояние;

  3. сообщите об их местонахождении по телефону 112.

В два часа ночи в городе заработала сирена.

Анастасия Вязигина
Гость
19 минут
Ждите отбоя сигнала
Гость
15 минут
Спасибо мужики
