Есть пострадавшая: что известно о массовой атаке БПЛА на Ярославль

При атаке БПЛА на Ярославль ранним утром 25 мая пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Незначительное осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет», — прокомментировал глава региона.
Для обеспечения безопасности перекрывали въезд в Ярославль — дорожные ограничения на перекрестке Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой действовали с половины третьего ночи до шести утра.
«Подразделения министерства обороны, наше министерство региональной безопасности и силовые ведомства работали слаженно и качественно. Благодарю их за взаимодействие по отражению атаки и обеспечение безопасности региона. Важно! Угроза сохраняется. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — добавил губернатор.
Власти обращают внимание: на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников. Они важны для следствия. Что делать при их обнаружении:
не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами;
отойдите на безопасное расстояние;
сообщите об их местонахождении по телефону 112.
В два часа ночи в городе заработала сирена.