Происшествия Атака БПЛА на Ярославль «Соблюдайте спокойствие»: в Ярославской области объявили беспилотную опасность

Что об этом известно

В Ярославской области объявили беспилотную опасность. Сирену с оповещением включили в регионе около 02:13 25 мая.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — порекомендовал губернатор Михаил Евраев.

По его данным, в целях обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Ограничения действуют от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал у себя в соцсетях глава регионе.

Учреждения региона, по данным губернатора, работают в штатном режиме. Подразделения министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

По данным Росавиации, ярославский аэропорт закрыли для полетов в 00:15 25 мая.

Что делать, если услышали сирену

  1. Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.

  2. Зашторьте дома окна, отойдите от них.

  3. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где получать информацию о ситуации

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX, Telegram.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Атака БПЛА Беспилотная опасность
