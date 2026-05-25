«Соблюдайте спокойствие»: в Ярославской области объявили беспилотную опасность

В Ярославской области объявили беспилотную опасность. Сирену с оповещением включили в регионе около 02:13 25 мая.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — порекомендовал губернатор Михаил Евраев.

По его данным, в целях обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Ограничения действуют от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

«Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок», — написал у себя в соцсетях глава регионе.

Учреждения региона, по данным губернатора, работают в штатном режиме. Подразделения министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

По данным Росавиации, ярославский аэропорт закрыли для полетов в 00:15 25 мая.

Что делать, если услышали сирену

