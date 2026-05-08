«Сижу в коридоре, держу собаку»: ярославцы рассказали, как пережили ночную атаку БПЛА

В Ярославле в ночь на 8 мая была отражена атака БПЛА Источник: Александр Куренной / 76.RU

С ночи 8 мая в Ярославской области объявлен режим беспилотной опасности. Примерно в 1:30 прогудела предупреждающая сирена, были слышны звуки хлопков. Ярославцы в чатах 76.RU в мессенджерах Max и Telegram рассказали, как пережили эту тревожную ночь.

Люди пишут, что грохот, порой, был очень громким. Его слышали в разных районах города.

«В Брагино взрывы были очень громкие», — написала Ника в мессенджере Max.ru.

«Заволга — окна дребезжат», — там же рассказала Елена.

«Сплю в ванной», — сообщила подписчица с ником Александровна.

Многие писали о своих животных.

«Сижу в коридоре, держу собаку», — написала в Telegram Полина.

«У меня животные домашние нервничают, и мне стремно», — поделилась Алла Титова.

«Коту страшно только на улице. Грохочет, дом трясет — кот спит, а я, наверное, действую, как кот. Он отдыхает, значит, и я отдыхаю», — рассказала Алена.

«Мой в окно смотрел, а сейчас спать пошел, а собака даже не проснулась», — написала Татьяна.

Многие писали, что сначала думали, что на улице гром.

При этом ярославцы не теряли оптимизма.

«Держу кулачки за нас за всех… Рассвет обязательно наступит», — написала в Telegram Наташа.

Напомним, утром 8 мая губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил, что на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Однако попало в один из промышленных объектов в городе, начался пожар.

Если вы обнаружили фрагменты беспилотника — не подходите, сообщите об этом по телефону 112.