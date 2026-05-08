Отражена атака БПЛА над Ярославской областью: что известно

В Ярославле отражена атака БПЛА Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 8 мая на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет.

Об этом в 05:11 сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Однако режим «Беспилотная опасность» еще не отменен.

«Угроза сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — добавил он.

Михаил Евраев отметил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — порекомендовал глава региона.

Напомним, в Ярославле около 01:30 8 мая завыла сирена. Губернатор Михаил Евраев сообщил о введении в регионе режима беспилотной опасности.

Все, что известно о ситуации, мы сообщаем в нашей онлайн-трансляции.

Всего за ночь с 0:00 до 7:00 по данным Минобороны в России сбили 264 беспилотника.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», — уточнили в Минобороны РФ.

Где еще получать информацию об атаках БПЛА:

Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

канал 76.RU в MAX, Telegram.

Обновление на 9 мая 8:44