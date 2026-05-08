НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +8

7 м/c,

зап.

 748мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,00
EUR 95,78
Дерево придавило ярославца
Как купить идеальную квартиру
Будет ли видно затмение
Массовый мор рыбы
Школьный квест для родителей
Компенсация после прилета БПЛА
Кто участковые районов
Почему трамвайные пути ржавые
Ремонт на Кирова
Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Отражена атака БПЛА над Ярославской областью: что известно

Отражена атака БПЛА над Ярославской областью: что известно

Об этом сообщил губернатор

14 240
В Ярославле отражена атака БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославле отражена атака БПЛА | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле отражена атака БПЛА

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В ночь на 8 мая на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет.

Об этом в 05:11 сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Однако режим «Беспилотная опасность» еще не отменен.

«Угроза сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — добавил он.

Михаил Евраев отметил, что на территории области могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.

«При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — порекомендовал глава региона.

Напомним, в Ярославле около 01:30 8 мая завыла сирена. Губернатор Михаил Евраев сообщил о введении в регионе режима беспилотной опасности.

Все, что известно о ситуации, мы сообщаем в нашей онлайн-трансляции.

Всего за ночь с 0:00 до 7:00 по данным Минобороны в России сбили 264 беспилотника.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей», — уточнили в Минобороны РФ.

Где еще получать информацию об атаках БПЛА:

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX, Telegram.

Обновление на 9 мая 8:44

Отбой беспилотной опасности в Ярославской области. Сообщение об этом появилось в социальных сетях губернатора Михаила Евраева в 5:02 9 мая.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Атака БПЛА Беспилотная опасность
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
8 мая, 21:30
В прошлый раз не бабахало, а сирена заорала. Народ ругаться стал, разбудили однако. Поэтому в этот раз решили чтоб сначала бахнуло наверняка ☝️
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

8 мая, 17:57
Известно, что отражена.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Финал не совпал с ожиданиями»: стоит ли смотреть фильм «Старый орел» на большом экране — честная рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Рекомендуем