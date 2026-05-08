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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Онлайн-трансляция Попали в промышленный объект: что происходит из-за налета беспилотников в Ярославле — онлайн-трансляция

Попали в промышленный объект: что происходит из-за налета беспилотников в Ярославле — онлайн-трансляция

Публикуем оперативную информацию о событиях в регионе

29 428
В городе включили сирены | Источник: Анна Ёлкина / 76.RUВ городе включили сирены | Источник: Анна Ёлкина / 76.RU

В городе включили сирены

Источник:

Анна Ёлкина / 76.RU

В Ярославской области в 01:30 8 мая 2026 года объявили беспилотную опасность. Через несколько минут после этого в Ярославле завыли сирены. В этой онлайн-трансляции публикуем всю оперативную информацию.

Кристина Геворкян

Объявлена опасность БПЛА

Губернатор Михаил Евраев сообщил о введении в регионе беспилотной опасности.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — написал у себя в соцсетях глава региона.

Он также добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

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Кристина Геворкян

Что делать, если услышали сирену

  1. Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.

  2. Зашторьте дома окна, отойдите от них.

  3. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

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Кристина Геворкян

Где получать информацию о ситуации

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX, Telegram.

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Кристина Геворкян

Аэропорт закрыт

Ярославский аэропорт в Туношне закрыт с 02:13 7 мая. После этого Росавиация не объявляла о снятии ограничений.

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Кристина Геворкян

Куда звонить, если обнаружили беспилотник

Если вы обнаружили БПЛА или обломки беспилотника, ни в коем случае не подходите. Сообщите об этом по номеру — 112.

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Кристина Геворкян

Где узнать новости про беспилотную опасность

Отслеживать информацию самостоятельно, чтобы быть в курсе происходящего, можно в канале РСЧС Ярославской области.

«В канале „РСЧС Ярославская область“ публикуется информация об угрозе применения в террористических целях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), авиационной или ракетной опасности, а также об опасных (неблагоприятных) гидрометеорологических явлениях», — рассказали в правительстве Ярославской области о новом едином месте для сообщений об угрозах.

Где еще оперативно предупреждают о прилете беспилотников:

  • мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страницах Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»).

  • канал 76.RU в MAX, Telegram.

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Кристина Геворкян

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Кристина Геворкян

А вы слышали сирену в Ярославле?

Да
Нет
Живу не в Ярославле
Напишу в комментариях
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Так предупреждение о беспилотной опасности выглядит на федеральных и региональном (ЯПервый) каналах

Источник:

читатель 76.RU

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Кристина Геворкян
Источник: скриншот от читателя 76.RUИсточник: скриншот от читателя 76.RU
Источник:

скриншот от читателя 76.RU

Около 02:23 жителям Ярославской области стали приходить СМС-предупреждения от РСЧС о введении в регионе беспилотной опасности.

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Кристина Геворкян

Напоминаем, в Ярославской области действует запрет на распространение неофициальной информации об атаках БПЛА, работе ПВО и размещении военнослужащих. Нельзя публиковать фото и видео по этим темам.

«Указ губернатора Ярославской области Михаила Евраева „О дополнительных мерах, направленных на усиление обеспечения общественной безопасности на территории Ярославской области“ предусматривает запрет на публикацию и распространение в средствах массовой информации, социальных сетях, мессенджерах, интернете данных о последствиях применения ракет и беспилотных воздушных судов, а также о работе средств ПВО и радиоэлектронной борьбы», — уточнили региональные власти.

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Екатерина Лещенкова

Атака отражена

На подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

При этом он добавил, что угроза сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

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Екатерина Лещенкова

В правительстве Ярославской области сообщили, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении к ним нельзя приближаться, рядом с ними нельзя пользоваться телефонами.

Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении обломков по телефону 112.

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Анна Ёлкина

Всего за ночь с 00:00 до 07:00, по данным Минобороны, в России сбили 264 беспилотника.


— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 264 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, — уточнили в Минобороны РФ.

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Комментарии
42
Гость
9 мая, 23:03
К сиренам быстро привыкаешь, а смс в спаме.
Гость
8 мая, 22:04
Уже вечер 8 мая а мне до сих пор не пришло смс об опасности 💀💀💀
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Гость
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