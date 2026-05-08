«Соблюдайте спокойствие»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность — первые подробности

В Ярославле около 01:30 8 мая в городе завыла сирена. Губернатор Михаил Евраев сообщил о введении в регионе беспилотной опасности.
«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — написал у себя в соцсетях глава региона.
Он также добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».
Что делать, если услышали сирену
Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.
Зашторьте дома окна, отойдите от них.
Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.
Где получать информацию о ситуации
Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;
аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;
федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);
канал 76.RU в MAX, Telegram.
Если вы обнаружили обломки беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните по номеру 122.
Обновление на 9 мая 8:44
Отбой беспилотной опасности в Ярославской области. Сообщение об этом появилось в социальных сетях губернатора Михаила Евраева в 5:02 9 мая.