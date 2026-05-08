«Соблюдайте спокойствие»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность — первые подробности

В регионе объявили беспилотную опасность (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле около 01:30 8 мая в городе завыла сирена. Губернатор Михаил Евраев сообщил о введении в регионе беспилотной опасности.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — написал у себя в соцсетях глава региона.

Он также добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Что делать, если услышали сирену

Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании. Зашторьте дома окна, отойдите от них. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где получать информацию о ситуации

Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

канал 76.RU в MAX, Telegram.

Если вы обнаружили обломки беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните по номеру 122.

Обновление на 9 мая 8:44