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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль «Соблюдайте спокойствие»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность — первые подробности

«Соблюдайте спокойствие»: в Ярославской области объявлена беспилотная опасность — первые подробности

Официальная информация от властей

8 909
В регионе объявили беспилотную опасность (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ регионе объявили беспилотную опасность (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В регионе объявили беспилотную опасность (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле около 01:30 8 мая в городе завыла сирена. Губернатор Михаил Евраев сообщил о введении в регионе беспилотной опасности.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — написал у себя в соцсетях глава региона.

Он также добавил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

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  1. Уйдите с улицы, постарайтесь укрыться в ближайшем здании.

  2. Зашторьте дома окна, отойдите от них.

  3. Постарайтесь находиться в комнатах со сплошными, несущими стенами.

Где получать информацию о ситуации

  • Мобильное приложение «МЧС России». Приложение можно скачать бесплатно, в нем предусмотрена рассылка уведомлений;

  • аккаунты губернатора Ярославской области. Посмотреть информацию можно на официальных страничках Михаила Евраева в MAX, «ВКонтакте» и Telegram. Также об опасности в социальных сетях уведомляют Министерство региональной безопасности Ярославской области, администрации органов местного самоуправления;

  • федеральные каналы. При угрозе атаки на 10 федеральных каналах выводят предупреждение (Первый канал, «Россия 1», «Россия» 24). Также задействованы 28 радиоканалов FM-диапазона («Европа Плюс», «Авторадио»);

  • канал 76.RU в MAX, Telegram.

Если вы обнаружили обломки беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните по номеру 122.

Обновление на 9 мая 8:44

Отбой беспилотной опасности в Ярославской области. Сообщение об этом появилось в социальных сетях губернатора Михаила Евраева в 5:02 9 мая.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Беспилотная опасность
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Комментарии
11
Гость
8 мая, 10:40
9 мая же на носу, начали раньше
Гость
8 мая, 10:36
Это не страшно, спите спокойно
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Гость
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