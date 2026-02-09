В Ярославской области изменили приговор водителю мопеда, сбившему насмерть 5-месячную девочку

Изменили меру пресечения водителю мопеда, который сбил насмерть 5-месячную девочку

Ярославский областной суд изменил приговор водителю мопеда, сбившему коляску с 5-месячной девочкой. Трагедия произошла вечером 20 июля 2025 года в поселке Ишня Ростовского округа Ярославской области.

Согласно данным суда, водитель мопеда без прав, двигаясь по улице Молодежной поселка Ишня в сторону дороги Ростов — Углич, выехал на обочину, где сбил супружескую пару с коляской.

«В результате ДТП находящаяся в коляске 5-месячная девочка скончалась в больнице. Подсудимый скрылся с места происшествия, не оказав помощи потерпевшим», — уточнили в пресс-службе областного суда.

На следующий день после аварии его задержали. Спустя четыре месяца, 26 ноября 2025 года, Ростовский районный суд признал водителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

«С осужденного в пользу родителей погибшей девочки взыскана компенсация морального вреда в сумме по два миллиона рублей в пользу каждого, в возмещение материального ущерба взыскано 40 592 рубля», — тогда сообщали в суде.

Государственный обвинитель и мать погибшей девочки не согласились с приговором, считая его чрезмерно мягким, и обжаловали его в Ярославском областном суде. Заседание с пересмотром решения суда прошло 9 февраля 2026 года. Как уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда, осужденный отказался от участия в заседании. Он сейчас находится в СИЗО.

«Судебная коллегия определила изменить приговор Ростовского районного суда Ярославской области от 26 ноября 2025 года и назначить осужденному для отбывания наказания колонию общего режима. В остальном приговор оставлен без изменения, апелляционное представление и апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили в Ярославском областном суде.