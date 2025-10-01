НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 767мм 57%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,50
EUR 95,64
Суд по пристройке
Запрет на данные о БПЛА
Пожар на НПЗ
Новая школа
Когда ждать снега
Каких специалистов не хватает
Новый автобусный маршрут
Опасны ли червивые грибы
Когда изменится погода
Происшествия Пожар на НПЗ Что известно о пожаре на НПЗ в Ярославле — коротко

Что известно о пожаре на НПЗ в Ярославле — коротко

Рассказываем подробности утреннего ЧП

90
В Ярославле произошел пожар на НПЗ | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле произошел пожар на НПЗ | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле произошел пожар на НПЗ

Источник:

читатель 76.RU

Ранним утром 1 октября в Ярославле начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Губернатор Михаил Евраев пояснил, что ЧП не связано с атакой беспилотников, пожар носит техногенный характер.

«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер», — указано в обращении губернатора.

В этом материале коротко рассказываем, что уже известно о случившемся.

Что известно о пожаре в Ярославле — видео

Источник:

читатели 76.RU, «Подслушано в Ярославле (18+)» / Telegram

  • Сообщение о возгорании на НПЗ поступило сотрудникам МЧС в 6:28. Пожару автоматически был присвоен ранг № 2. По прибытии спасатели повысили ранг до третьего.

  • По данным МЧС, на место выезжали 36 единиц техники и 106 человек личного состава. Пострадавших нет.

  • Губернатор Михаил Евраев рассказал, что пожар носит техногенный характер. По данным МЧС, это пожар, возникающий в результате деятельности человека, связанной с использованием технологий, оборудования, транспорта или промышленных процессов.

  • Спасатели сообщили, что в 9:06 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 9:18 объявлена локализация пожара.

  • В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты организуют проверку качества воздуха в связи с пожаром на НПЗ.

  • В 10:35 на ярославском НПЗ рассказали, что возгорание на территории «Славнефть-ЯНОС» ликвидировано. Завод работает в штатном режиме.

  • Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.

  • Как сообщил источник 76.RU, на территории завода произошло возгорание оборудования. На работу предприятия это не повлияло.

Все, что известно о ЧП в Ярославле, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
НПЗ Пожар МЧС ЧП
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление