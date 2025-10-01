Что известно о пожаре на НПЗ в Ярославле — коротко

Ранним утром 1 октября в Ярославле начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Губернатор Михаил Евраев пояснил, что ЧП не связано с атакой беспилотников, пожар носит техногенный характер.
«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер», — указано в обращении губернатора.
В этом материале коротко рассказываем, что уже известно о случившемся.
Сообщение о возгорании на НПЗ поступило сотрудникам МЧС в 6:28. Пожару автоматически был присвоен ранг № 2. По прибытии спасатели повысили ранг до третьего.
По данным МЧС, на место выезжали 36 единиц техники и 106 человек личного состава. Пострадавших нет.
Губернатор Михаил Евраев рассказал, что пожар носит техногенный характер. По данным МЧС, это пожар, возникающий в результате деятельности человека, связанной с использованием технологий, оборудования, транспорта или промышленных процессов.
Спасатели сообщили, что в 9:06 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 9:18 объявлена локализация пожара.
В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты организуют проверку качества воздуха в связи с пожаром на НПЗ.
В 10:35 на ярославском НПЗ рассказали, что возгорание на территории «Славнефть-ЯНОС» ликвидировано. Завод работает в штатном режиме.
Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.
Как сообщил источник 76.RU, на территории завода произошло возгорание оборудования. На работу предприятия это не повлияло.
Все, что известно о ЧП в Ярославле, мы рассказываем в онлайн-трансляции.