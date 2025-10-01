Что известно о пожаре на НПЗ в Ярославле — коротко

Сообщение о возгорании на НПЗ поступило сотрудникам МЧС в 6:28. Пожару автоматически был присвоен ранг № 2. По прибытии спасатели повысили ранг до третьего.



По данным МЧС, на место выезжали 36 единиц техники и 106 человек личного состава. Пострадавших нет.



Губернатор Михаил Евраев рассказал, что пожар носит техногенный характер. По данным МЧС, это пожар, возникающий в результате деятельности человека, связанной с использованием технологий, оборудования, транспорта или промышленных процессов.



Спасатели сообщили, что в 9:06 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 9:18 объявлена локализация пожара.



В Роспотребнадзоре сообщили, что специалисты организуют проверку качества воздуха в связи с пожаром на НПЗ.



В 10:35 на ярославском НПЗ рассказали, что возгорание на территории «Славнефть-ЯНОС» ликвидировано. Завод работает в штатном режиме.



Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.

