«Носит техногенный характер»: что известно о пожаре на НПЗ в Ярославле. Видео

Утром 1 октября в Ярославле начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, возгорание не связано с последствиями атаки БПЛА. В этой онлайн-трансляции публикуем все, что известно о ЧП.
Как сообщили в МЧС и пресс-службе областной администрации, пострадавших в пожаре нет.
Видео пожара
По предварительным данным МЧС России по Ярославской области, сообщение о возгорании поступило в 6:28. На месте работают 14 единиц техники и 65 человек личного состава.
Заявление Михаила Евраева
Губернатор Ярославской области назвал причины пожара.
«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением», — указано в сообщении Михаила Евраева.