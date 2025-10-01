НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Онлайн-трансляция «Носит техногенный характер»: что известно о пожаре на НПЗ в Ярославле. Видео

«Носит техногенный характер»: что известно о пожаре на НПЗ в Ярославле. Видео

Все подробности — в нашей онлайн-трансляции

706

Утром 1 октября в Ярославле начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, возгорание не связано с последствиями атаки БПЛА. В этой онлайн-трансляции публикуем все, что известно о ЧП.

Анастасия Вязигина

Как сообщили в МЧС и пресс-службе областной администрации, пострадавших в пожаре нет.

Анастасия Вязигина

Видео пожара

Утром 1 октября загорелся ярославский НПЗ

Источник:

читатель 76.RU

Анастасия Вязигина

По предварительным данным МЧС России по Ярославской области, сообщение о возгорании поступило в 6:28. На месте работают 14 единиц техники и 65 человек личного состава.

Анастасия Вязигина

Заявление Михаила Евраева

Губернатор Ярославской области назвал причины пожара.

«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением», — указано в сообщении Михаила Евраева.

Пожар НПЗ Губернатор Михаил Евраев МЧС
Комментарии
2
Гость
9 минут
техногенный характер? простите, не верю
Гость
11 минут
НЕ ВЕРЮ ЛГУНАМ ЧИНОВНИКАМ!!!
