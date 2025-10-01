Что горело на ярославском НПЗ: первая информация

Стало известно, что горело на ярославском НПЗ утром 1 октября.
«Произошло возгорание оборудования. На работу предприятия это не повлияло, так как перешли на аналогичное оборудование», — сообщил источник портала 76.RU.
Напомним, пожар на ярославском НПЗ вспыхнул в 6:28 1 октября. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал, что происшествие не связано с атакой БПЛА, а носит техногенный характер.
В 09:18 была объявлена локализация пожара. А в 10:35 в компании «Славнефть-ЯНОС», которой принадлежит завод, сообщили, что возгорание потушено, завод работает в штатном режиме.
Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России. В региональном управлении лишь пояснили, что техногенный пожар — это пожар, возникающий в результате деятельности человека, связанной с использованием технологий, оборудования, транспорта или промышленных процессов.
Между тем Роспотребнадзор проверит качество воздуха в зоне жилой застройки в районе НПЗ. Подробности о происшествия мы собираем в онлайн-трансляции