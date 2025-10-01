Что горело на ярославском НПЗ: первая информация

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Об этом сообщил источник 76.RU

Стало известно, что горело на ярославском НПЗ утром 1 октября.

«Произошло возгорание оборудования. На работу предприятия это не повлияло, так как перешли на аналогичное оборудование», — сообщил источник портала 76.RU.

Напомним, пожар на ярославском НПЗ вспыхнул в 6:28 1 октября. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал, что происшествие не связано с атакой БПЛА, а носит техногенный характер.

В 09:18 была объявлена локализация пожара. А в 10:35 в компании «Славнефть-ЯНОС», которой принадлежит завод, сообщили, что возгорание потушено, завод работает в штатном режиме.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России. В региональном управлении лишь пояснили, что техногенный пожар — это пожар, возникающий в результате деятельности человека, связанной с использованием технологий, оборудования, транспорта или промышленных процессов.

Между тем Роспотребнадзор проверит качество воздуха в зоне жилой застройки в районе НПЗ. Подробности о происшествия мы собираем в онлайн-трансляции

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар НПЗ Причина
Комментарии
Гость
31 минута
Так и поверили.
Гость
3 минуты
Вопросов больше не имею, быстро произнёс Остап.
