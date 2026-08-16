«Без окрашенных волос»: в Ярославской области ищут девушек для съемок в исторической эпопее

В Ярославской области снимают массовые баталии Источник: Алина Сардекова / 76.RU

В Ярославской области завершаются съемки экранизации романа-эпопели Льва Толстого «Война и мир». В регионе снимали массовые сцены и баталии, ради этого перекрыли центр Ростова Великого и закрывали музей-усадьбу в Карабихе. Последним днем съемок обозначено 20 августа, у желающих попасть в картину ещё есть шанс это сделать.

«Друзья, внимание! На финальную смену ярославского блока исторического проекта делаем интересный набор!. На смену 20 августа нужна групповка- женщины, уходящие вместе с французами из Москва. 1812 год», — сообщили в группе «Массовка и группировка Ярославль».

Девушек ищут в возрасте от 25 до 40 лет, главные требования: естественная внешность.

«Без татуажа, шеллака, наращиваний, окрашенных волос. Без коротких стрижек», — отметили в группе.

Также акцент сделали на том, что дамы должны быть стройные: 42-46 размера. Утверждать на съемки будут по фотографиям, которые необходимо прислать в комментариях под постом либо в личные сообщения группы.

16 августа идут съемки жителей города.

Что известно о сериале

Снимает «Войну и мир» известнейший российский режиссер Сергей Урсуляк.

Сергей Урсуляк снял фильмы «Праведник», «Сочинение ко дню победы», «Долгое прощание», а также сериалы «Тихий Дон», «Жизнь и судьба», «Исаев», «Ликвидация». В разные годы был награжден кинопремиями «Золотое орел», «Ника» и другими.

В главных ролях выступят звезда российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь в Москве» Никита Волков, он сыграет Андрея Болконского. Мария Золотухина, внучка Валерия Золотухина и Нины Шацкой, в кадре предстанет Наташей Ростовой. Кроме того, в сериале снимутся Алексей Серебряков, Никита Ефремов, Сергей Маковецкий, Александр Яценко и другие.

Сериал производят для телеканала «Россия-1» и онлайн-кинотеатра «START».

Согласно короткому описанию проекта, в нем собираются соблюсти сюжет книги и рассказать о том, как главных героев, размышляющих о своем будущем, война 1812 года заставит по-новому взглянуть на жизнь.