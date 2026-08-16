Россиянина судят в Египте за случайное прикосновение к женщине: в чем его обвиняют

Посольство России в Египте следит за разбирательством Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В Египте задержали россиянина в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе. С. А. Миронова обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Об этом 16 августа сообщили в посольстве РФ в Арабской Республике.

«В настоящее время продолжается судебное разбирательство. Рассчитываем, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину», — рассказали там РИА Новости.

В консульском отделе отметили, что сотрудники пристально следят за ситуацией. Также они общаются с компетентными египетскими ведомствами и семьей задержанного.

61-летний мужчина вместе с 50-летней женой приехали на отдых в Шарм-эш-Шейх из Самарской области 4 августа, писал Telegram-канал SHOT. В тот же день во время вечернего шоу в отеле Renaissance Миронов танцевал «Ламбаду» и случайно задел местную девушку. За это ее супруг набросился на россиянина с кулаками. Когда драку разняли, пара ушла в номер.