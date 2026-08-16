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Страна и мир Россиянина судят в Египте за случайное прикосновение к женщине: в чем его обвиняют

Россиянина судят в Египте за случайное прикосновение к женщине: в чем его обвиняют

Арестованный приехал на отдых с женой

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Посольство России в Египте следит за разбирательством | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUПосольство России в Египте следит за разбирательством | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Посольство России в Египте следит за разбирательством

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В Египте задержали россиянина в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе. С. А. Миронова обвиняют в нарушении правил поведения, принятых в исламе. Об этом 16 августа сообщили в посольстве РФ в Арабской Республике.

«В настоящее время продолжается судебное разбирательство. Рассчитываем, что по его итогам с россиянина будут сняты все обвинения, и он сможет благополучно вернуться на родину», — рассказали там РИА Новости.

В консульском отделе отметили, что сотрудники пристально следят за ситуацией. Также они общаются с компетентными египетскими ведомствами и семьей задержанного.

61-летний мужчина вместе с 50-летней женой приехали на отдых в Шарм-эш-Шейх из Самарской области 4 августа, писал Telegram-канал SHOT. В тот же день во время вечернего шоу в отеле Renaissance Миронов танцевал «Ламбаду» и случайно задел местную девушку. За это ее супруг набросился на россиянина с кулаками. Когда драку разняли, пара ушла в номер.

Ночью за Мироновым приехали полицейские и забрали его в участок. Египтянин написал на мужчину заявление и предложил семье решить вопрос за 10 тысяч рублей. После случившегося супруга туриста обратилась за помощью в российское консульство.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Суд Египет Турист Задержание
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Комментарии
2
Гость
23 минуты
Всем бы в 61 год ламбаду танцевать…
Гость
35 минут
Тагил уже не рулит? Жаль, что не одарили тумаками беса
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Гость
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