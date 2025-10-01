Губернатор Михаил Евраев прокомментировал пожар на НПЗ в Ярославле: «Спецслужбы работают»

Утром 1 октября в Ярославле начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что ЧП не связано с атакой БПЛА.
«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением», — указано в сообщении Михаил Евраева.
По предварительным данным МЧС по Ярославской области, сообщение о возгорании поступило в 6:28. На месте работают спасатели.
Подробности о происшествия мы собираем в онлайн-трансляции.