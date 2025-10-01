НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 769мм 100%
Подробнее
6 Пробки
USD 82,61
EUR 96,86
Каких специалистов не хватает
Новый автобусный маршрут
Опасны ли червивые грибы
Когда изменится погода
Огромный каток на берегу озера
Пожар в десятиэтажке
Ретроспектива Переславля Залесского
Репортаж с Центрального рынка
Сокращения в музеях
Происшествия Губернатор Михаил Евраев прокомментировал пожар на НПЗ в Ярославле: «Спецслужбы работают»

Губернатор Михаил Евраев прокомментировал пожар на НПЗ в Ярославле: «Спецслужбы работают»

Глава региона назвал характер ЧП

1 294
В Ярославле тушат пожар на НПЗ | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле тушат пожар на НПЗ | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле тушат пожар на НПЗ

Источник:

читатель 76.RU

Утром 1 октября в Ярославле начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что ЧП не связано с атакой БПЛА.

«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением», — указано в сообщении Михаил Евраева.

Утром 1 октября загорелся ярославский НПЗ

Источник:

читатель 76.RU

По предварительным данным МЧС по Ярославской области, сообщение о возгорании поступило в 6:28. На месте работают спасатели.

Подробности о происшествия мы собираем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Пожар НПЗ Губернатор Михаил Евраев
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
17 минут
Не верю!
Гость
15 минут
Наверное, на всякий, надо бы прикупить в запас топлива. А то, мало ли ещё какие аварии техногенного характера произойдут. А впереди зима.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление