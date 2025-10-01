Губернатор Михаил Евраев прокомментировал пожар на НПЗ в Ярославле: «Спецслужбы работают»

«Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением», — указано в сообщении Михаил Евраева.