На ярославском НПЗ прокомментировали ситуацию с пожаром

На ярославском НПЗ прокомментировали ситуацию с пожаром

Публикуем заявление ПАО «Славнефть-ЯНОС»

846
На НПЗ прокомментировали ситуацию с пожаром | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

На НПЗ прокомментировали ситуацию с пожаром

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

На ярославском НПЗ, где утром 1 октября произошел пожар, прокомментировали ситуацию.

«Возгорание на территории „Славнефть-ЯНОС“ ликвидировано. Завод работает в штатном режиме», — сообщили в 10:35 1 октября в Центре общественных связей и внутренних коммуникаций ПАО «Славнефть-ЯНОС».

Напомним, пожар на ярославском НПЗ вспыхнул в 6:28 1 октября. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пояснил, что происшествие не связано с атакой БПЛА, а носит техногенный характер.

В МЧС по Ярославской области добавили, что в 09:06 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 09:18 объявлена локализация пожара.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.

Между тем Роспотребнадзор проверит качество воздуха в зоне жилой застройки в районе НПЗ. Специалисты уже работают на месте.

Подробности о происшествия мы собираем в онлайн-трансляции.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар НПЗ
Комментарии
3
Гость
34 минуты
Если это штатный режим работы то ОК всем спасибо все свободны
Гость
32 минуты
а так душевно всё было....
Читать все комментарии
