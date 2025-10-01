На ярославском НПЗ прокомментировали ситуацию с пожаром

На ярославском НПЗ, где утром 1 октября произошел пожар, прокомментировали ситуацию.
«Возгорание на территории „Славнефть-ЯНОС“ ликвидировано. Завод работает в штатном режиме», — сообщили в 10:35 1 октября в Центре общественных связей и внутренних коммуникаций ПАО «Славнефть-ЯНОС».
Напомним, пожар на ярославском НПЗ вспыхнул в 6:28 1 октября. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пояснил, что происшествие не связано с атакой БПЛА, а носит техногенный характер.
В МЧС по Ярославской области добавили, что в 09:06 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 09:18 объявлена локализация пожара.
Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.
Между тем Роспотребнадзор проверит качество воздуха в зоне жилой застройки в районе НПЗ. Специалисты уже работают на месте.
Подробности о происшествия мы собираем в онлайн-трансляции.