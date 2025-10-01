НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 769мм 75%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,61
EUR 96,86
Пожар на НПЗ
Новая школа
Когда ждать снега
Каких специалистов не хватает
Новый автобусный маршрут
Опасны ли червивые грибы
Когда изменится погода
Огромный каток на берегу озера
Пожар в десятиэтажке
Происшествия Пожар на НПЗ В Ярославле проверят воздух в связи с пожаром на НПЗ

В Ярославле проверят воздух в связи с пожаром на НПЗ

Когда станут известны результаты

833
В Ярославле проверят качество воздуха из-за пожара на НПЗ | Источник: Алена Троицкая / 76.RUВ Ярославле проверят качество воздуха из-за пожара на НПЗ | Источник: Алена Троицкая / 76.RU

В Ярославле проверят качество воздуха из-за пожара на НПЗ

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

В Ярославле проверят качество воздуха в связи с пожаром на ПНЗ. Об этом 1 октября порталу 76.RU сообщили в Роспротребнадзоре.

«Управлением Роспотребнадзора организован отбор проб воздуха в зоне жилой застройки в районе нефтеперерабатывающего завода. Специалисты уже работают на месте», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, результаты исследований станут известны 1–2 октября.

Напомним, пожар на ярославском НПЗ вспыхнул в 6:28 1 октября. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пояснил, что происшествие не связано с атакой БПЛА, а носит техногенный характер.

Видео пожара на ярославском НПЗ

Источник:

Алена Троицкая / 76.RU

В МЧС по Ярославской области добавили, что в 09:06 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 09:18 объявлена локализация пожара. Тушение продолжается.

Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.

Подробности о происшествия мы собираем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Пожар НПЗ Роспотребнадзор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
58 минут
Дайте как угадаю что заявят ручные (всё хорошо, чистый воздух и грозы нет).
Гость
1 час
Воздух уже в горле першит и глаза щиплет...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
«‎Жертвой может стать любой ребенок»‎: психолог — о том, как справиться с буллингом
Светлана Серегина
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление