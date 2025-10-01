В Ярославле проверят воздух в связи с пожаром на НПЗ

В Ярославле проверят качество воздуха в связи с пожаром на ПНЗ. Об этом 1 октября порталу 76.RU сообщили в Роспротребнадзоре.
«Управлением Роспотребнадзора организован отбор проб воздуха в зоне жилой застройки в районе нефтеперерабатывающего завода. Специалисты уже работают на месте», — отметили в ведомстве.
По предварительной информации, результаты исследований станут известны 1–2 октября.
Напомним, пожар на ярославском НПЗ вспыхнул в 6:28 1 октября. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пояснил, что происшествие не связано с атакой БПЛА, а носит техногенный характер.
В МЧС по Ярославской области добавили, что в 09:06 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 09:18 объявлена локализация пожара. Тушение продолжается.
Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.
Подробности о происшествия мы собираем в онлайн-трансляции.