На Ярославль идёт гроза: выпустили экстренное предупреждение

Погода в августе в Ярославле дождливая Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающейся грозе. По данным Российской системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях, грозовые тучи идут с запада.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем. При грозе усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с ожидается по Ярославской области и Ярославлю с 18 часов 16 августа до 12 часов 17 августа», — сообщили в региональном РСЧС.

Ветер до 60 км в час считается крепким, такой способен гнуть стволы деревьев, человеку идти против него трудно. Поэтому ярославцам советуют не находиться у деревьев во время грозы, не парковать под ними машины.

Телефон экстренных служб 112.

По данным Росгидромета, вся следующая неделя с 17 по 23 августа в Ярославле ожидается дождливой, но теплой. Прогноз погоды по дням:

понедельник, 17 августа: днем +22, облачно, дождь; ночью +14, дождь;

вторник, 18 августа: днем +23, без осадков, ночью +13, может идти дождь;

среда, 19 августа: днем +24, небольшой дождь, ночью +15, временами дождь;

четверг, 20 августа: днем +21, облачно и дождливо, ночью +12, без осадков.