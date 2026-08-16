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Лето На Ярославль идёт гроза: выпустили экстренное предупреждение

На Ярославль идёт гроза: выпустили экстренное предупреждение

Непогода может принести с собой ЧП

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Погода в августе в Ярославле дождливая | Источник: Александр Куренной / 76.RU Погода в августе в Ярославле дождливая | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Погода в августе в Ярославле дождливая

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Жителей Ярославской области предупредили о надвигающейся грозе. По данным Российской системы предупреждения о чрезвычайных ситуациях, грозовые тучи идут с запада.

«Гроза, в отдельных районах с ливнем. При грозе усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 м/с ожидается по Ярославской области и Ярославлю с 18 часов 16 августа до 12 часов 17 августа», — сообщили в региональном РСЧС.

Ветер до 60 км в час считается крепким, такой способен гнуть стволы деревьев, человеку идти против него трудно. Поэтому ярославцам советуют не находиться у деревьев во время грозы, не парковать под ними машины.

Телефон экстренных служб 112.

По данным Росгидромета, вся следующая неделя с 17 по 23 августа в Ярославле ожидается дождливой, но теплой. Прогноз погоды по дням:

  • понедельник, 17 августа: днем +22, облачно, дождь; ночью +14, дождь;

  • вторник, 18 августа: днем +23, без осадков, ночью +13, может идти дождь;

  • среда, 19 августа: днем +24, небольшой дождь, ночью +15, временами дождь;

  • четверг, 20 августа: днем +21, облачно и дождливо, ночью +12, без осадков.

Напомним, в Ярославле упавшим деревом убило военного.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославль Гроза Август Погода
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Комментарии
1
Гость
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Надеюсь мост через Нору уже построили.
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