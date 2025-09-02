НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ростове вспыхнули две многоэтажки после атаки БПЛА: видео

В Ростове вспыхнули две многоэтажки после атаки БПЛА: видео

Жителей экстренно эвакуируют

532
Написать комментарий
На месте работают оперативные службы | Источник: «Осторожно, новости» / TelegramНа месте работают оперативные службы | Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

На месте работают оперативные службы

Источник:

«Осторожно, новости» / Telegram

В небе над Ростовом раздаются взрывы. Город подвергся массовой атаке БПЛА. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате удара загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов.

«На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет», — сообщил Слюсарь.

Как уточняет телеграм-канал SHOT, повреждены как минимум три квартиры и припаркованные автомобили. В некоторых районах возникли проблемы с электричеством. Местные жители слышали порядка 15 громких звуков в западной части города.

Источник:

SHOT / Telegram

Жильцов поврежденных домов эвакуируют, добавляет Mash.

Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
