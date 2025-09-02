В Ростове вспыхнули две многоэтажки после атаки БПЛА: видео

В небе над Ростовом раздаются взрывы. Город подвергся массовой атаке БПЛА. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, в результате удара загорелись верхние этажи двух многоэтажных домов.
«На место выехали оперативно-спасательные службы. По предварительным данным, пострадавших среди людей нет», — сообщил Слюсарь.
Как уточняет телеграм-канал SHOT, повреждены как минимум три квартиры и припаркованные автомобили. В некоторых районах возникли проблемы с электричеством. Местные жители слышали порядка 15 громких звуков в западной части города.
Жильцов поврежденных домов эвакуируют, добавляет Mash.