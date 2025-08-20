Скончался до приезда скорой: в Ярославской области насмерть сбили скутериста. Видео

Напомним, 7 августа в Тутаеве произошло ДТП с участием мотоциклиста. В 7:30 на улице Советской автомобиль «Хендай», за рулем которого находилась 48-летняя женщина, сбил байкера. На видео, которое опубликовали в соцсетях видно, что машина поворачивала со встречной полосы. От удара мотоциклист упал, его отбросило к дорожному ограждению. С места аварии байкера увезли в больницу. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался врач-хирург Тутаевской ЦРБ. В результате ДТП он лишился ноги. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».