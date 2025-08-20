НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Скончался до приезда скорой: в Ярославской области насмерть сбили скутериста. Видео

Скончался до приезда скорой: в Ярославской области насмерть сбили скутериста. Видео

ГИБДД проводит проверку

5 комментариев
В ДТП в Ярославской области погиб скутерист | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ ДТП в Ярославской области погиб скутерист | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В ДТП в Ярославской области погиб скутерист

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области насмерть сбили скутериста. ДТП произошло в 20 часов 50 минут 19 августа на дороге Ярославль-Рыбинск в Тутаевском районе.

«По предварительной информации, 25-летний водитель, управляя автомобилем „Ауди“, наехал на скутер, под управлением 58-летнего мужчины. В результате ДТП водитель скутера от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сообщил начальник отдела Госавтоинспекции МО МВД России «Тутаевский» Сергей Уханов.

Видео с места ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Напомним, 7 августа в Тутаеве произошло ДТП с участием мотоциклиста. В 7:30 на улице Советской автомобиль «Хендай», за рулем которого находилась 48-летняя женщина, сбил байкера. На видео, которое опубликовали в соцсетях видно, что машина поворачивала со встречной полосы. От удара мотоциклист упал, его отбросило к дорожному ограждению. С места аварии байкера увезли в больницу. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался врач-хирург Тутаевской ЦРБ. В результате ДТП он лишился ноги. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Комментарии
5
Гость
1 час
Давно уже пора вводить права на вождение скутеров, электросамокатов и велосипедов.
Гость
1 час
Нелепо! Жаль человека! Вот точно не стоит в предпенсионном возрасте гонять на столь опасных штуковинах. Ведь наверняка ещё и куча болезней у него была!
Читать все комментарии
