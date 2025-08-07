«Он навстречу ехал. И удар»: в Ярославской области автомобиль сбил мотоциклиста. Видео

В Тутаеве автомобиль сбил мотоциклиста Источник: За Тутаев / Vk.com

В Ярославской области в ДТП пострадал мотоциклист. Авария произошла около 7:30 7 августа на улице Советской в Тутаеве.

«По предварительной информации, 48-летняя женщина, управляя автомобилем „Хендай“ совершила столкновение с мотоциклом под управлением 49-летнего мужчины», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В соцсетях опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, что авария случилась на перекрестке. Машина поворачивала со встречной полосы. От удара мотоциклист упал, его отбросило к дорожному ограждению.

«Я у дома гулял, он навстречу ехал. И удар», — сообщают о происшествии очевидцы в соцсетях.