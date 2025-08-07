НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

6 м/c,

зап.

 753мм 83%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,19
EUR 93,01
Реконструкция мусорного полигона
Еще один ресторан-дебаркадер
Афиша на выходные
Новая школьная форма
Набор в новую школу
Тур Кубка Гагарина
Нехватка вакцин от коклюша и полиомиелита
Коммунальщиков засудили за смерть собаки
Горы мусора у жилых домов
Водителя не посадят после смертельного ДТП
Происшествия «Он навстречу ехал. И удар»: в Ярославской области автомобиль сбил мотоциклиста. Видео

«Он навстречу ехал. И удар»: в Ярославской области автомобиль сбил мотоциклиста. Видео

Что известно о происшествии

1 290
11 комментариев
В Тутаеве автомобиль сбил мотоциклиста | Источник: За Тутаев / Vk.comВ Тутаеве автомобиль сбил мотоциклиста | Источник: За Тутаев / Vk.com

В Тутаеве автомобиль сбил мотоциклиста

Источник:

За Тутаев / Vk.com

В Ярославской области в ДТП пострадал мотоциклист. Авария произошла около 7:30 7 августа на улице Советской в Тутаеве.

«По предварительной информации, 48-летняя женщина, управляя автомобилем „Хендай“ совершила столкновение с мотоциклом под управлением 49-летнего мужчины», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В соцсетях опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, что авария случилась на перекрестке. Машина поворачивала со встречной полосы. От удара мотоциклист упал, его отбросило к дорожному ограждению.

Видео происшествия

Источник:

За Тутаев / Vk.com

«Я у дома гулял, он навстречу ехал. И удар», — сообщают о происшествии очевидцы в соцсетях.

Как рассказали в полиции, после ДТП водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
2 часа
Опасно когда женщина за рулём.
Гость
1 час
Зря он руку поднял. Наверное она думала что он её приветствует. Помахала в ответ.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление